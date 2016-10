Infantes toman clases en  salón ejidal en Santa Rosa

En compañía de madres de familia de los infantes, la directora del plantel entregó este lunes una vez más un escrito tanto al alcalde como al jefe de la URSEHN José Federico Carranza en donde les recuerda las necesidades que tiene. Calificó como algo triste que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado siempre les ha exigido a las escuelas a tener buenos espacios en donde se ofrezca el servicio educativo de calidad sin embargo no proporciona los recursos para ello. “Ahorita cuento con 15 niños menores de 3 años y se están incorporando más, trabajo en un salón ejidal pero no hay como un espacio propio; no contamos con mobiliario, el Jardín de Niños de Santa Rosa nos donó unas sillas pero están en mal estado y las mamás quedaron de coserlas” expresó la docente. Abundó Sosa Enríquez que la escuela tiene tres años de existir en septiembre del 2013 y desde entonces hasta la fecha no han tenido respuesta favorable y que además hace un año metieron una solicitud a Protección Civil para que derribaran un árbol sin que hasta la fecha tengan respuesta, finalizó.