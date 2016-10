Baja comercialización por falta de recursos en emprendedores “Se ha trabajado con los caficultores, se ha estado orientado sobre los procesos que se debe seguir en la parte administrativa, en cuanto a la mercadotecnia, con el conocimiento de la tecnología de como producir pero si no se tiene mercado hacia donde se va a canalizar y puede ser un problema grave más adelante”: Romero Sagahón. Diferentes apoyos en proyectos sufren de ser comercializados por la falta de recurso que tiene la ciudadanía, además que son escasas las personas que cuentan con la documentación en regla para poder estar dado de alta. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Romero Sagahón, Director de Desarrollo Económico en Tamazunchale. Romero Sagahón, Director de Desarrollo Económico mencionó, “se tiene que conocer el proyecto y capacitar a los emprendedores sobre el desarrollo de su propio proyecto y como vienen encaminados, debe estar sustentado a través de estudios del negocio que van a emprender, ya que es la radiografía de la empresa que le va a dar la pauta para bajar el recurso de impulsarlo, para seguir con el proceso”. Expresó, “se ha trabajado con los caficultores se ha estado orientado sobre los procesos que se debe seguir en la parte administrativa, en cuanto a la mercadotecnia, con el conocimiento de la tecnología de como producir pero si no se tiene mercado hacia donde se va a canalizar y puede ser un problema grave más adelante, por eso se deja de producir porque no encuentran un mercado apropiado para sus productos, se debe hacer análisis, sondeo de mercado para encontrar los canales adecuados”. Indicó, “los canales existen para todo proyecto hay que sabe elegir, las centrales de basto a nivel nacional y no nada más en México sino en mercados internacionales, recordando que en el mes de abril se estuvo en McAllen Texas, en bodegas de muy buen tamaño ellos se encargan de comercializar el producto e identificar donde está la producción que puede llegar a Canadá”. Señaló “hay proyectos que no están sustentados vía subsidio, es de fondos perdidos, cuando el producto sufren una transformación y tenemos que cuidar las instancias como lo es el instituto Nacional del Emprendedor, tiene que presentarme un plan de negocios, y ellos financian el 80 por ciento del negocio y el interesado tiene que poner el resto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alarma en primaria por hombre que tomaba fotos a los niños Somos CNC con o sin nombramiento: CCAPI Registro Civil del Estado realizará enmiendas Dirección municipal de salud traerá personal especializado para la detección del cáncer cervicouterino DIF presente en caravana de lucha contra el cáncer de mama