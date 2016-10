Operatividad de seguro catastrófico no es la adeucada para pequeños productores  

Asimismo, cabe hacer mención que este beneficio no es el único del cual no goza cierta parte de la población indígena, por eso buscan que las reglas de operación se adecuen a los pequeños productores. Y es así, como a través del director de Asuntos Indígenas, hicieron del conocimiento que no pueden alcanzar un desarrollo económico, o al menos una forma de vida digna mientras sigan teniendo pérdidas en su patrimonio, “se habla del combate a la pobreza, pero esto no se logra si no tienen las formas de trabajar su tierra, y en vez de ello, obtienen pérdidas cuando se presentan contingencias climatológicas” mencionó el director. Es la producción de café, milpas y cítricos, lo que impera en esta zona de la región, la que se han perdido en su totalidad a causa del exceso de lluvia, heladas o sequía, y aunque saben de las convocatorias para ingresar a esos programas, los requisitos para ello son para los grandes productores. En el caso de la ganadería también se otorgan seguros catastróficos, pero insistió, en que las reglas de operación no están adecuadas para que los pequeños productores puedan ingresar, “para hacerlo efectivo, el productor debe registrar la muerte de por lo menos cinco cabezas de ganado, pero apenas tienen tres o cuatro, es decir, pierde todo su patrimonio, y aun así no logra ingresar al programa de Seguro”.