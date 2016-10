Registro Civil del Estado brinda servicio de corrección en actas de nacimiento “No solo hacemos enmiendas, si tenemos la documentación y autorización realizamos registros extemporáneos”: Luz María Lastras Martínez. Matlapa, S.L.P.- Ayer durante el transcurso del día estuvo en el municipio la Directora Estatal del Registro Civil, Luz María Lastras Martínez, quien dijo que la finalidad de estas campañas es acercar servicios que sólo se hacen en la Capital del Estado y que tienen un costo alto para las personas que requieren hacer trámites de enmienda de datos, corrección de actas, registros extemporáneos y algunos otros trámites que solo el registro civil puede tramitar. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Luz María Lastras Martínez, atendiendo a las personas solicitantes de servicio durante el día. Luz María Lastras Martínez, explicó “tenemos ya un gran avance en cuanto a los trabajo de recorrer todo el estado acercando tramites que en la capital del Estado el solo tramite tiene un costo de 470 pesos, añadiendo que el pasaje, hospedaje, alimentación y otros puntos que no se tengan contemplados en el viaje, a las personas que generalmente tienen estos problemas les genera un costo excesivo”. Comentó que la finalidad de estas campañas es corregir todos los problemas que se tengan con actas de nacimiento, registros y demás, ya que es un derecho el tener un registro de nacimiento, en Matlapa se encontraron en una primera visita tres casos para registros extemporáneos, siendo casi el 80 por ciento de personas solicitantes de comunidades alejadas, que no hablan bien el castellano y no tienen estudios. Agregó, “tenemos la finalidad de traer los servicios a las cabeceras de cada municipio buscando que los tramites sean gratis y por tanto las personas puedan acercarse para que su identidad este correcta, y sean reales”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mujer de la tercera edad casi se ahoga mientras comía Ejidatarios buscan tener sus títulos parcelarios Conmemoran el 12 de octubre en la primaria “Emiliano Zapata” Convocan a reunión de consejo de transporte Inauguración de renovación en el CISDEPI, pasó desapercibida