Espejeando

el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, estuvo en visita de trabajo por la Huasteca y la Sierra para hacer entrega de los paquetes de cacao y azúcar en apoyo de miles de familias, a fin de fomentar estas ricas y ancestrales tradiciones, mismas que recordó, datan de cientos de años antes de la conquista española, por lo que son orgullosamente originarias de las razas indígenas nativas de México. Pero independientemente de la lección de historia que brindó ante un aproximado de dos mil personas congregadas en el Parque Ecológico, en presencia de los alcaldes de la región, así como diputados locales y la secretaria de Educación Pública en Hidalgo, Sayonara Rodríguez, quien leyó una reseña al respecto en el mensaje de introducción a este evento, Omar Fayad dejó ver también, y una vez más ese fuerte compromiso que tiene con la gente de esta tierra, no sólo para venir a fortalecer un festejo popular tan arraigado, sino mejor aún, a poner de manifiesto la enorme responsabilidad de generarle a esta región las condiciones de un desarrollo verdadero para alcanzar el progreso tan anhelado como merecido por los huastecos y serranos. De esta forma, y tras haber desayunado con reporteros de diversos medios informativos, a quienes invitó a degustar la también tradicional cecina con enchiladas en un local del mercado municipal de Huejutla –donde recordó el mandatario suele hacerlo desde hace muchos años que lleva visitando esta zona-, Fayad Meneses anunció en el evento masivo que en ese compromiso de trabajo, ya se tienen avanzadas las gestiones con la titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la también hidalguense, Nubia Mayorga Delgado, la realización de un Centro Ceremonial Indígena próximo a construirse en el Corazón de la Huasteca Hidalguense, Huejutla, un espacio que dijo, será precisamente para el fortalecimiento de toda la riqueza cultural de esta zona, y que sin duda representará un atractivo potencial para el turismo, con lo cual además se revitalizará la economía local. Del mismo modo, y ya entrado en gastos, el gobernador señaló que se aplicará con todo su empeño y dedicación para lograr los recursos que permitan hacer realidad de una vez por todas la construcción de la carretera a cuatro carriles en su tramo Huejutla-Tehuetlán, al tiempo de enfatizar que dicha obra, tendrá que iniciarse precisamente por esta zona y en ningún otro punto de la entidad, puesto que el compromiso es con la gente de la Huasteca. Concluido este evento y antes encaminarse a la colonia Parque de Poblamiento en donde entregó paquetes de cacao en decenas de hogares donde los hizo llegar personalmente y en manos de las familias, para posteriormente hacer lo mismo en la localidad de Tehuetlán, Omar Fayad se dio tiempo, fuera de su agenda de trabajo, para atender dos problemáticas sociales que se encuentran latentes en esta zona: Recibió primero a un grupo de choferes del transporte colectivo, quienes le hicieron saber su inconformidad por la entrega indiscriminada de concesiones de taxis al finalizar la anterior administración estatal. Asimismo, el mandatario escuchó de viva voz la preocupación de un grupo de mujeres que están siendo afectadas por los llamados "Telares de la Prosperidad", en los cuales se han visto atrapadas y que lejos de resolverse sus problemas económicos como fue la idea que les vendieron, se encuentran sensiblemente impactadas en su economía familiar, al no poder ahora obtener los recursos que les prometieron, sino cuando menos el capital inicial que invirtieron con la esperanza de ver multiplicadas sus ganancias. Para ambas situaciones, el gobernador del estado tuvo una respuesta inmediata a las inquietudes, haciéndoles saber, primero a los taxistas, que ya se realizan investigaciones sobre dichas concesiones, que incluso serán revocadas hasta determinar si fueron entregadas de manera legal; mientras que a las mujeres les informó que estará el procurador de Justicia en esta ciudad para atender el problema de manera directa, y en ambos casos, se aplicará la justicia, sin importar quién tenga que caer. Con lo anterior, Omar Fayad refrendó en las acciones que su visita por estas tierras no fue solamente con el afán de pasear por la Huasteca a la que tanto quiere ni, mucho menos, venir en un plan populista, sino en cumplimiento de su mandato constitucional, lo cual queda más que claro, y eso, evidentemente, no tiene nada que ver tampoco con el espíritu xantolero.