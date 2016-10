Confirma Secretario de Salud 104 casos de Zika

Aseguró que en este aspecto se ha trabajado de una manera enorme en la difusión, prevención, información, campañas “afortunadamente de todos los lugares que se han visitado mediante los promotores, la mayoría están siguiendo las observaciones que recomienda la Secretaría de Salud, tanto en los hogares como en los establecimientos de trabajo”, añadió.

Señaló que las condiciones climatológicas de la Huasteca, representa toda un área ideal para la reproducción de estos vectores de los moscos que transmiten el dengue, zika y chikungunya

Abundó que las zonas con clima húmedo son en donde se tienen más casos de estas enfermedades y comentó que en la zona se cuenta con un promedio de 174 promotores voluntarios, quienes realizan el trabajo correspondiente para la prevención y disminución del contagio del Zika.

También dijo que las recomendaciones se realizan e intensifican en áreas comunes como son los mercados, panteones, rastros y en todos los espacios en donde haya manejo de desperdicios y acumulación de agua, se están visitando.

Concluyó que no se tienen “cifras alegres”, ya que todo esto se hace mediante una normatividad que se establece a nivel federal “todo esto se hace mediante el único estudio con el cual realmente se tiene la certeza diagnóstica cuando se trata del análisis del virus; además existen pruebas rápidas que no hemos y ni haremos ahorita debido a que no cuentan con el sustento de aprobación a nivel nacional…”.