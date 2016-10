Apreciaciones Difícil sin duda lo que se vive en Santiago de Anaya y con el resto de alcaldes, aunque no lo digan. Los alcaldes salientes dejaron todo el recurso etiquetado para las obras, los convenios pre establecidos, hasta las ganancias de los alcaldes salientes liberados, y pues de pasada alguna obritas en lo particular con empresas que pudieran ser o presumiblemente fantasmas. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Es la corrupción el pan de cada día y en Santiago de Anaya de acuerdo con el alcalde Jorge Aldana Camargo, las irregularidades saltan a la vista de todos. El ex alcalde Fidencio Ramírez Gachúz, dejó coyunturas importantes en materia de obras y finanzas públicas: anomalías en contratos, cuentas bancarias vacías, obras inconclusas, multas y demás problemas. Una de las situaciones más alarmantes, es con referencia a una alianza estratégica para lograr eficiencias energéticas, la cual consistía en cambiar los obsoletos focos que utilizaban para el alumbrado público, por lámparas LED para que el gasto efectuado por presidencia municipal por concepto de factura de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad se redujera en costos. ¿Qué, acaso eso no lo vimos en Ixmiquilpan? Bueno algo parecido con convenios, con el que se puede jugar a ¿dónde quedó la bolita? O ¿On´ta Bebé? ¡Aquí toy! Dicho proyecto debía tener beneficios para los santiaguenses, no se ha visto, sino al contrario de lo que se previa, en lugar de reducirse, el costo aumentó en últimas fechas y es que se trata de una jugada legal, como lo hemos visto en otros municipios. El contrato celebrado con la empresa INFO TECHNOLOGY MÉXICO S.A. de C.V. cuyo representante legal aparece como Víctor Hugo Cisneros Valadez, no cumplió con lo acordado, pues el supuesto ahorro del 60% en el consumo de energía eléctrica no se ve reflejado en la factura de luz. Las lámparas con las que dicha empresa proveyó al municipio eran inservibles y no cumplían con las especificaciones descritas en los contratos; cuando las especificaciones indicaban que la empresa particular proveería lámparas de 50kWh, físicamente enviaron unas de 100 kW, mismas que colocaron sin considerar las consecuencias que traería. Se dice descuido, hay quien a estos descuidos le llaman corrupción inducida o intencional, lo sabían, eso de que el mismo municipio sea quien ponga las lámparas pues habla de que utilizaron al personal para un trabajo de una empresa que a la mejor ni existe o si existe pues tienen los contactos en ese ayuntamiento como en otros municipios donde realizaron lo mismo. Hay cosas menores como una multa de más de 70 mil pesos con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), esto ocasionado por anomalías en el manejo de residuos y desechos municipales, pues el basurero ubicado en la zona norte cerca de La Salitrera, no cumple con la normativa y los lineamientos que la procuraduría requiere, pues es un basurero a cielo abierto, que se convirtió rápidamente en un foco de infecciones, lo que implicó un problema de salud pública. Lo grave es que se cobró dinero por parte del tesorero de obras que de acuerdo a contraloría del estado ya debieran estar, pero no hay obra ni dinero. Las cuentas del banco fueron vaciadas estando proyectos de obras pendientes y los gastos no están justificados, lo que implica un problema mayor en cuestión de finanzas. A la fecha se han detenido 4 obras con un costo de 800 mil pesos en “González Ortega”. Lo mayormente difícil son los 3.6 millones de pesos pagados por el banco al antiguo tesorero Eusebio Cruz Nabor, dinero que estaba destinado para una planta tratadora de aguas residuales en la localidad de “González Ortega”, y cuya obra no existe, pero aparece como construida y entregada. El tema obligado es ¿Dónde está el alcalde? Mucho se menciona que tras la entrega recepción de los alcaldes, al menos tres de estos ya no están en el país, que buscaron el extranjero como salida inmediata. ¿Será el caso que nos ocupa? En el municipio de San Salvador, Omar Fayad Meneses firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para beneficiar a cientos de familias productoras del campo y de la región, aseguró que con la forma de trabajo que se impulsa desde su administración, está cambiando la forma de gobernar en Hidalgo. Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua le acompañó y la alcaldesa América Juárez García. Gracias a la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Conagua, se impulsan acciones fundamentales que abonan en el desarrollo agrícola de Hidalgo. Roberto Ramírez comprometió analizar a la brevedad la situación respecto a la presa El Yathé, en Alfajayucan, la cual no ha podido echarse a andar por la falta de un canal que coadyuve a su operación. Lo elemental sin duda. En el Valle del Mezquital, Omar Fayad conoció, atendió y giró las instrucciones necesarias y pertinentes al secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado, Carlos Muñiz Rodríguez; al procurador Javier Ramiro Lara Salinas y al delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Homero Galeana Chupín, para solucionar un conflicto penal, respecto al despojo de tierras, que viven los habitantes de la comunidad de Boxaxni, municipio de San Salvador. Lo anterior tras que la gente se hizo presente y entre reclamos y pancartas, el gobernador hizo lo que tenia que hacer, enfrentar la situación y aclararles no se trataba de un asunto de su actual administración, lo que si les dijo es que él daba la cara e iba a interceder para buscar que las dependencia hagan lo correspondiente para una solución. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones