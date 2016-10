Molesta al INMUDE invasión de canchas deportivas por comercio de Xantolo Deportistas se dicen mas respaldados por comerciantes que por el municipio. El director del Instituto Municipal del Deporte, Gustavo Ramos González, se inconformó ayer contra directores de distintas áreas de la administración a la que él pertenece, porque se han tomado decisiones sin consultarlo para ocupar las canchas del municipio para realizar las actividades del tradicional Xantolo. Jarreros y deportistas coincidieron en haber realizado trámites y acuerdos entre ellos, los deportistas incluso sostuvieron tener mayor confianza en los comerciantes que en el propio departamento del Inmude. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Momentos en que el director del INMUDE, dialogaba con deportistas que utilizan la cancha de la plazoleta. Entrevistado al respecto, el director del INMUDE explicó que la molestia es derivada de la queja de los deportistas, ya que se están invadiendo los espacios para practicar, y lo peor es que únicamente le notificaron vía Whatsapp, -“Tenemos una inquietud por parte de los basquetbolistas y los de voleibol en el tema de la cancha municipal, donde no se nos tomó en cuenta a nosotros como departamento por parte de turismo, quien nos comentó por vía Whatsapp, donde nos decía que si nos parecía que del 25 al día 2 de Noviembre, se instalen en la cancha municipal a quienes vienen a realizar su vendimia para el Xantolo, nosotros le contestamos que lo íbamos a dialogar con los dirigentes y deportistas de la liga de la cancha municipal, y ellos obviamente no accedieron”. El encargado del deporte en el municipio, recalcó que no estan en contra de los comerciantes, mucho menos de las tradiciones, -“No estamos en contra de los comerciantes, pero si entendemos la postura de que en el jardín no se pueden instalar, pero bien lo pueden manejar enfrente de donde está la iglesia, esa fue una de las posturas que manejaron las señoras del voleibol, que ese espacio se ocupara por las personas que van a vender sus cosas; no estamos en contra de las tradiciones, se está en contra de que tomen los espacios sin consultar al departamento, porque nosotros siempre que requerimos algo va primero un dialogo, una propuesta, una solicitud de por medio, no una imposición”. Cuando se le preguntó si no se podía ocupar el espacio de la Unidad Deportiva, señaló, -“Había alternativas de mandarlos a la unidad deportiva, pero ahí tampoco es posible trasladar las dos ligas porque en esta administración hemos procurado por hacer torneos interprimarias, inter secundarias y están dando muy buenos resultados, entonces quitarles el espacio para dárselos a los adultos de momento no se puede, por eso es nuestra inconformidad, tenemos pocos espacios, y los pocos que tenemos se invaden, hay mucha inconformidad en este sentido, donde la gente está descontenta, si deberían en los sucesivo tomar en cuenta al departamento y respetar el tema a los deportistas”. BASQUETBOLISTAS APOYAN A JARREROS Sin embargo, contrario a la postura del director del INMUDE, jugadores que a diario utilizan las canchas de la plazoleta municipal, mencionaron que no están en desacuerdo de que se instalen los tradicionales jarreros, ya que han dejado más apoyo que el departamento del deporte. “La situación es que el departamento del INMUDE, nunca ha apoyado el mantenimiento de estas canchas, los que venimos aquí nos encargamos de eso para que esté funcionando, entonces el señor que viene aquí nos dice que si le podemos dar chance de que se instale a media cancha para su venta, y nos deja la mitad de la cancha para seguir practicando, nos deja dos balones, pintura y unos reflectores y ganamos las dos partes, y estamos totalmente de acuerdo, no hay inconformidad, siempre y cuando se deje un beneficio. El director quiere que desocupemos para meter otro tipo de juegos, y nos deja fuera a nosotros, la verdad le tenemos más confianza a los comerciantes que al departamento del INMUDE”. Las entrevistas que se desarrollaban ayer por la noche en la misma cancha de la plazoleta entre ambas partes, generó que tanto el director del INMUDE, como los deportistas escucharan mutuamentes sus planteamientos, por lo que Gustavo Ramos, reconoció que no se ha tenido el apoyo para este espacio, -“Ahorita ellos llegaron a un acuerdo con el señor de que los apoyara con pintura, balones, redes y les pondrá 4 reflectores por el tiempo que estará instalado, ellos son los que ocupan este espacio, no nos queda de otra más que respetar, porque nosotros como municipio no les hemos podido cumplir lo que ellos nos están solicitando, no tomaron en cuenta al departamento, las decisiones no sé si salgan desde arriba, nos tocara acatar, y sigo con la informidad”. 