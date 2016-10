¡Tesorero se auto giró cheques bancarios! Jorge Aldana solicitó al ex Tesorero, Eusebio Cruz Nabor, que reintegre 3 millones 600 mil pesos que se auto cobró del erario público, recursos para una obra de planta tratadora de aguas residuales de González Ortega. Santiago de Anaya, Hgo.- Un ambiente desolador es el que vive este municipio tras finalizar el ex alcalde, Fidencio Ramírez Gachúz, dejó coyunturas importantes en materia de obras y finanzas públicas: anomalías en contratos, cuentas bancarias vacías, obras inconclusas, multas y demás problemas. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios La nueva administración exige cuentas claras y que la empresa brinde el servicio que ofreció en contrato. Son el legado que la alcaldía anterior dejó a los santiaguenses. No obstante a estos problemas, el H. Ayuntamiento busca subsanar los daños causados al pueblo, con recursos propios, con donaciones y gestiones con diferentes organismos anteponiendo las necesidades que hoy afligen a su pueblo, según confió a Zunoticia, Jorge Aldana Camargo. Una de las situaciones más alarmantes, es con referencia a una alianza estratégica para lograr eficiencias energéticas, la cual consistía en cambiar los obsoletos focos que utilizaban para el alumbrado público por lámparas LED para que el gasto efectuado por presidencia municipal por concepto de factura de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad se redujera en costos. Sin embargo, el beneficio que dicho proyecto debía tener con los santiaguenses no se ha visto, sino al contrario de lo que se preveía, en lugar de reducirse, el costo aumentó en últimas fechas. El contrato celebrado con la empresa INFO TECHNOLOGY MÉXICO S.A. de C.V., cuyo representante legal aparece en el contrato como Víctor Hugo Cisneros Valadez, se dice no cumplió con lo acordado, pues el supuesto ahorro del 60% en el consumo de energía eléctrica no se ve reflejado en la factura. Esto se debe a que las lámparas con las que dicha empresa proveyó al municipio eran inservibles y no cumplían con las especificaciones descritas en los contratos; cuando las especificaciones indicaban que la empresa particular abastecería lámparas de 50kWh, físicamente enviaron unas de 100 kW, mismas que colocaron sin considerar las consecuencias que traería. Estas acciones hablan de un descuido, cuya culpa recae en la empresa y la persona que supervisó el trabajo. Además una irregularidad alarmante, “es que la empresa INFO TECHNOLOGY MÉXICO S.A. de C.V. subarrendó al municipio para que este último fuese el responsable de la colocación de dichas lámparas; trabajo que en teoría debería ser realizado por la empresa dedicada a esta labor”. Al momento, las secuelas de este garrafal descuido se ven reflejadas en las 180 lámparas que aún faltan por colocar, sin contar el gasto que implicó la incorrecta colocación de las lámparas LED que la empresa proporcionó. Es de carácter urgente que la empresa restablezca el servicio y que termine el trabajo; que cumpla con las especificaciones del contrato, que sustituya de manera inmediata las lámparas que resultaron inservibles además de perjudiciales para las finanzas públicas. ¿Qué va a hacer con esta empresa? _ Le estoy solicitando que cumpla lo que especifica el contrato, primero la inversión ya se hizo, la empresa hace ofrecimientos certeros que esas lámparas led reducirán el gasto, entonces, es sencillos, hay cláusulas, solo hay que pedirles que cumplan el Primer Objeto, Implementación, Mantenimiento, Reparación y Reposición de Luminarias (LED). Establecen las cláusulas diez años de trabajo, además la acusación es que no hay tal ahorro de energía. Yo quiero que se restablezca el servicio, que se restituyan esas lámparas instaladas de manera equivocada, para que la CFE reintegre el ahorro anunciado en ese convenio. En la inspección física la lámpara de 35 watts y resulta tiene de cincuenta watts, eso no va a rendir, este es un problema de la empresa y de quienes supervisaron los trabajos. Que expliquen por qué el municipio contrata a la empresa y después la empresa contrata al municipio para la instalación de lámparas, qué es esto, que lo expliquen, es una maniobra. Otro problema importante que deja como legado el alcalde anterior es una multa de más de 70 mil pesos con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), ocasionado por anomalías en el manejo de residuos y desechos municipales, pues el basurero ubicado en la zona norte cerca de La Salitrera, no cumple con la normativa y los lineamientos que la procuraduría requiere, ya que es un basurero a cielo abierto, que se convirtió rápidamente en un foco de infecciones, lo que implicó un problema de salud pública. Ante esta problemática, el H. Ayuntamiento ha hecho esfuerzos extraordinarios por encalar y compactar de acuerdo con los lineamientos de la PROESPA, además de poner anuncios indicativos de “Prohibido tirar basura”, como medida para tratar de contrarrestar el sustancial perjuicio que han lanzado al medio ambiente. Surgió también una cuestión inquietante con respecto al presupuesto público, ya que de los más de 23 millones de pesos que autorizan anualmente al ayuntamiento, a la fecha no existe ni un peso, Las cuentas del banco están vacías y los gastos no están justificados, lo que implica un problema mayor en cuestión de finanzas. A la fecha se han detenido 4 obras con un costo de 800 mil pesos en “González Ortega”. Lo más turbio de esta situación son los 3.6 millones de pesos pagados por el banco al antiguo tesorero Eusebio Cruz Nabor, dinero que estaba destinado para una planta tratadora de aguas residuales en la localidad de “Gonzales Ortega”, y cuya obra se encuentra estancada, motivo por el cual exigen al ex-funcionario reintegre en su totalidad el dinero para darle continuidad. “No hay ni obra, ni dinero, lo que sí existe es que sin ser prestador de servicio, sin haber un convenio de por medio, el ex Tesorero cobró ante la institución bancaria ese recurso y he mandado un policía a notificarle, como dice la ley, para que el ex funcionario integre el recurso al ayuntamiento”. Las irregularidades con las que la pasada alcaldía trabajó, dejaron una herida importante en el presupuesto público y en la confianza de la gente. Al día de hoy, la gente exige que el trabajo que ejecutan sus servidores públicos sea con transparencia y que logre buenos resultados. Hay cuatro electrificaciones que tienen un adeudo de ochocientos mil pesos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vecinos piden vigilancia y recorridos nocturnos Entregan despensas a personas enfermas Impartirán curso para el Manejo del “Picudo Rojo” Taller cultural de elaboración de Catrinas Cambia el horario de turnos a elementos DGSPM