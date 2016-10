65  y Más, realizará pagos del 21 al 25  

Con motivo de que algunos beneficiarios no pudieron retirar su recurso del bimestre septiembre – octubre, se les estará realizando su pago durante los días 21, 22, 24 y 25 del presente mes, para lo que se tiene ya una agenda con los horarios, lugares y localidades correspondientes para cada uno de ellos. Viernes 21 de octubre en las instalaciones de la UDETA a partir de las 08:00 de la mañana: Cuapacho, Tantoyuquita, Rancho Nuevo, La fortuna, El Ranchito, Ixtlapalaco Vega y Tenextipa; a las 09:00 a.m. El Piñal y La Laguna y a las 10:00 Tacial y Huazalingo. Para el sábado 22 en las oficinas de SEDESOL ubicadas en barrio del Carmen a partir de las 08:00 de la mañana le toca a la cabecera de Tamazunchale. Posteriormente el lunes 24 de octubre en la UDETA, a las 8:00 de la mañana, deberán acudir Choteo, Quintachilla, Ecuatitla, Tencaxapa, Xomoco Colonia Nezahualcoyotl y Tenexco; a las 9:00 de la mañana Xaltipa y Tetlama; a las 10:00 a.m. Tamacol, Barrio San Rafael y El Sol; finalmente el martes 25 de octubre a las 8:00 de la mañana Cuitlamecaco, Tepetzintla, Huichapa, Texopis, Coyol Vega Larga, Texochitl, Pahuayo San Miguel y Teozeloc; a las 9:00 a.m. Los Tamarindos, Temamatla y Las Estacas y a las 10:00 de la mañana Vega Larga e Ixtlapalaco.