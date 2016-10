Casas-hogar no pueden poner a trabajar a niños La PRODEM realiza una verificación a las 40 existentes en el estado. Los albergues para niños o Casas-Hogar deberán cumplir una reglamentación más rígida para garantizar la integridad de los menores y éstos no pueden ser obligados a realizar actividades laborales para el sostenimiento de esos espacios, informó lo anterior el Procurador de la Defensa del Menor (PRODEM) Pablo Loredo Oyarvides. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EN VALLES OPERAN 8 Casas-Hogar a través de una misma asociación civil informó la PRODEM El funcionario de visita en Valles este martes, reveló que hace cerca de un mes, convocó a los representantes de los 40 albergues que existen en la entidad a quienes se les informó de los cambios que ha habido con la nueva Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes la cual coloca a la PRODEM como el abogado de los niños. “Antes los centros podían operar sólo con la verificación sanitaria y de Protección Civil pero ahora la Procuraduría tiene esa nueva facultad que es de tener un registro, certificar, supervisar y autorizar, y en este mismo año vamos a hacer las visitas de supervisión para que podamos verificar que estén cumpliendo con la nueva normativa” precisó el funcionario. Añadió que en Valles existen 8 casas-hogar que son operadas por una misma asociación civil y en ese sentido se pronunció a que los menores que ahí se encuentran no pueden ser puestos a trabajar por ningún motivo, ya que se le informó que los niños son enviados a vender pan que en esos mismos centros se elabora. “Ellos pueden justificar que tuvieran actividades como talleres al interior pero en ninguno de esos casos se justifica que los niños se les tenga trabajando; lo que va a ocurrir ahora es que, para que una casa-hogar opere debe de tener una certificación por parte de nosotros y si no, no puede operar” agregó. Pablo Loredo estimó que todos esos cambios entrarán en vigor de manera formal y obligatoria en el estado a partir del próximo año por lo que los 40 albergues tienen lo que resta del año para informarse y cumplir con lo que ahora se les pide o de lo contrario no podrán operar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizaron 2ª etapa del foro para la Reforma Municipal Reordenarán ambulantaje al exterior del Hospital General 222 mil pesos es el salario de la Secretaria de Salud Leyendas, catrinas, altares, exposiciones, rituales, huehues y ofrendas se prepara dentro del programa Xantolo 2016 Otro caso de Zika en Ébano; van 9 en SLP