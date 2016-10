222 mil pesos es el salario de la Secretaria de Salud Percibe más sueldo que el propio gobernador del estado. Ciudad Valles, S.L.P.- Este martes la Secretaria de Salud en el Estado, Mónica Liliana Rangel, compareció ante los diputados locales de la actual legislatura como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la administración estatal, donde los cuestionamientos giraron en torno a las quejas con que cuentan los servicios de salud, así como los elevados salarios de su nómina donde incluso la secretaria percibe mas que el propio Gobernador del Estado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios La secretaria de salud en el estado percibe más sueldo que el propio gobernador. Sobre este particular, Rangel Herrera, confirmó que el salario que actualmente percibe como Secretaria de Salud es de 222 mil pesos mensuales, y en el caso de los directores de área de la misma Secretaria los sueldos alcanzan los 165 mil pesos, tema del cual se justificó señalando que los salarios obedecen a un tabulador que tiene una antigüedad de más de 7 años, y que fue consensado y avalado por una junta de gobierno; salarios que dijo desde entonces no han tenido aumento alguno. Manuel Barrera Guillen, presidente del congreso, cuestionó el traslado de la funcionaria en un helicóptero de gobierno del estado desde el municipio de Axtla de Terrazas, la ocasión que presuntamente se disparó con una pluma de “seguridad”, a lo que la funcionaria respondió que no se trató de recibir una atención “privada”, además de que el aparato ya se ha utilizado para el traslado de órganos e incluso mujeres embarazadas. En el caso del hospital Regional de Ciudad Valles, negó que una menor hubiese estado en riesgo por la falta de insumos para la realización de una operación, aunque sí reconoció la falta de ciertos implementos en el nosocomio, “en el caso del servicio de traumatología y ortopedia, comentarles que no se ha suspendido el servicio, estamos haciendo un ajuste con el proveedor porque estamos nosotros solicitando dentro del convenio algunos elementos que no habían sido pactados desde el inicio, pero esto se está trabajando directamente con el proveedor, el día de ayer nos hablaron de una pequeña que aparentemente no se había operado por falta de equipos, eso lo verificamos con el director del hospital, y no fue así, se mandó a la unidad de especialidades médicas, donde el traumatólogo por el tamaño de la pequeña decidió regresarla al hospital para operarla, el día de hoy ya está siendo operada, yo personalmente revisaré que ese servicio se esté brindando de manera continua porque sí hay recurso para poder otorgar ese material”, señaló. Reconoció que actualmente la cobertura de medicamentos en las clínicas es de solo el 85 por ciento, por lo cual ya solicitaron un adelanto de 6 meses en las participaciones para poder subsanar la falta de medicinas, justificando que parte de ello se debe a que las empresas farmacéuticas le venden con precios más altos al gobierno y el presupuesto termina siendo insuficiente. Otro de los puntos donde los legisladores insistieron en los cuestionamientos, fue en la mala atención en las clínicas y las recomendaciones que ha hecho la Comisión Estatal de los Derecho Humanos a la Secretaria de Salud, a lo que la funcionaria respondió que hasta la fecha 9 medidos han sido sancionados por brindar un mal servicio a los pacientes, además de que las recomendaciones se generaron de casos de años anteriores a la actual administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Casas-hogar no pueden poner a trabajar a niños Realizaron 2ª etapa del foro para la Reforma Municipal Reordenarán ambulantaje al exterior del Hospital General Leyendas, catrinas, altares, exposiciones, rituales, huehues y ofrendas se prepara dentro del programa Xantolo 2016 Otro caso de Zika en Ébano; van 9 en SLP