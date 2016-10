Reordenarán ambulantaje al exterior del Hospital General

Lo anterior fue informado por el titular de esa oficina Leonardo Navarrete Peña quien aseguró que de ser necesario, contará con el apoyo de la Policía Municipal en caso de que los vendedores muestren resistencia. El funcionario quien tiene poco más de dos semanas en el cargo indicó que recientemente acudió a realizar una visita al nosocomio y constató que vendedores ambulantes obstruyen el paso de las ambulancias y se hará lo mismo al exterior de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS y del Hospital de Zona 06. Detalló que según el padrón que se tiene en la dirección, deben existir cerca de 14 puestos al exterior del Hospital General, cifra que se verificará para detectar que no operen quienes no tengan autorización y que ello se realizará en coordinación con los dirigentes de comerciantes entre ellos Amelia Núñez de la CTM. “Hemos tenido algunas llamadas de inconformidad por parte de la ciudadanía y del Hospital porque las ambulancias no entran debidamente, también tengo planeado el IMSS y estamos viendo las áreas” añadió. Navarrete Peña no descartó solicitar el apoyo de la Policía en caso de encontrar resistencia de parte de los comerciantes “pero yo confío en que no sea así, confío en que haya una coordinación con los ambulantes” finalizó.