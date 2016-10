Farmacéuticos recortan personal por bajar ventas

Martin Pérez Hidalgo, empresario farmacéutico de la región, señaló que el incremento en el precio del dólar ha ocasionado que los productos que ellos venden alcen su precio en un 20 por ciento en promedio; situación que por ende encarece los precios de la medicina y las ventas caen hasta en un 30 por ciento. “Yo tuve que despedir a dos empleados porque ya no hay dinero, y tuve que hacer el negocio familiar, ahora mis hijos y mi esposa son los que me tienen que ayudar a atender a los clientes en la farmacia, porque ya no hay dinero para pagarle a los empleados, la mayor parte de las farmacias fuertes traen dinero extranjero y tiene la oportunidad de dar más barato, es por ello que los farmacéuticos chicos no podemos competir con ellos”, dijo. Pérez Hidalgo agregó que es triste como ver a familias que llegan a comprar medicamento y al saber los precios no les alcanza, por lo que muchos recurren a los tratamientos alternativos como lo es la medicina tradicional, ya que como ejemplo el costo de una caja de aspirinas que rondaba los 30 pesos ahora llega a costar más de 60 pesos.