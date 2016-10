Mal estacionados, ponen en Riesgo a peatones

Señaló, que a pesar que se encuentra cerca de ahí un policía de tránsito, este no ayuda en mucho para que las personas no corran el riesgo, “debe de tener otro espacio adecuado para que se estacionen, porque esto no es lo más correcto, ya que poner en peligro a las personas, se necesita mejores normas de tránsito para que tengamos un pueblo más ordenado”. Destacó, que esta no es una queja que solo tenga ella ya que el circuito que se construyó y que comunica al centro, que recorre gran parte de la zona urbana por la carretera, hoy se ha convertido en estacionamiento para los automóviles, ocupando estos corredores y dejando que las personas tenga que transitar por la carretera, “esto pasa a simple vista y con la complacencia de la autoridades porque es algo que todos pueden ver”.