En el peor de los casos es que en este tema ni las mismas dependencias se pongan de acuerdo para de forma coordinada terminar o disminuir el problema, ya que mientras que el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia en Tancanhuitz asegura llevar a cabo estrategias para disminuir el problema, la secretaría técnica de la comisión de derechos humanos ni por enterada del hecho, a pesar de que esto debería de estarse canalizando a la dependencia y que esta a su vez tome las medidas pertinentes con la dirección de seguridad pública municipal y la dirección de alcoholes para que actúen en contra de los vendedores de aguardiente.

En este sentido lo preocupante es cómo las direcciones de alcoholes, no solo de Tancanhuitz sino de los diferentes municipios, actúan solamente en contra de quienes no pagan sus refrendos con el firme propósito de presionarlos, y no contra quienes venden el aguardiente y sobre todo contra quien lo distribuye, ya que a pesar de todo no actúan en consecuencia y permiten que la sociedad se siga envenenando con este producto.

En cuanto a la gira de trabajo del día de ayer en Aquismón, como siempre en cada evento que realiza la administración se tuvo una buena respuesta, esto sin embargo también se derivó del traslado de lugareños, los cuales tuvieron que sufrir durante horas las inclemencias del sol bajo una lona en la que durante mucho tiempo tuvieron que esperar a que arribaran los funcionarios estatales y federales que acompañaban al gobernador del estado, el que contra su costumbre, por primera vez desde su administración llegó con mucho retraso, originado por sus acompañantes, lo cual trajo por consecuencia que la gira se hiciera sin el protocolo correspondiente y que al menos a los estudiantes de la escuela secundaria del lugar los dejaran esperando a que se hiciera una entrega formal de los pupitres u otra actividad.