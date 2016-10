Apreciaciones La invasión de una cancha más para la instalación del comercio de temporada motivó ayer por la tarde que el director municipal del deporte no se contuviera más y reclamara la falta de coordinación entre los departamentos del municipio con el de su área, a fin de poder realizar de la mejor forma los trabajos que se requieren para los festejos de estas fechas. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que por la rehabilitación de la plaza principal, tanto Turismo, Plazas y Mercados, así como cultura y otros departamentos han tenido que valorar opciones para atender el tradicional tianguis que se instala previo al día de muertos y que tradicionalmente lo hacen en la plaza principal, pero ahora con los trabajos que se realizan tienen que ofrecerles algunas alternativas, y la que se definió pero al parecer sin consultar al área de deportes fue la cancha municipal, afectando con ellos los torneos programados. En ese caso la molestia fue respaldada por los representantes de las ligas de básquetbol y de voleibol, aunque se les ofrecieron alternativas y de momento ya no han reflejado molestia, aunque se rumoraba podrían manifestarse realizando su torneo frente a la alcaldía. Pero a este hecho se sumó ayer la instalación de los llamados jarreros en las canchas de la plazoleta, con lo que ahí sí, Gustavo Ramos, ya fue enfático en expresar que están los deportistas muy molestos con esta situación y que definitivamente así se afecta el trabajo que desarrolla su departamento. Dijo está en la mejor intención de defender la postura de las personas que realizan sus actividades y que asumiría la responsabilidad de esta postura pública. Observó que adicional a este hecho se encuentra el que tienen ya 15 días sin energía eléctrica en las instalaciones de la UDETA. Dijo desconocer los motivos de todo esto, pero reconoció no se le está tomando en cuentan para las decisiones que atañen a los deportistas. En contraparte, en las mismas canchas de la plazoleta, mientras realizaba sus pronunciamientos, deportistas de básquetbol que tradicionalmente juegan en ese lugar se mostraron contrarios en la actitud, pues aclararon que ellos llegaron a un acuerdo con los comerciantes instalados en las canchas que utilizan a fin de que puedan compartir el espacio, a cambio el comerciante les donará redes, pelotas y pintura, así como unas lámparas que les permitirán mejorar el espacio y con lo cual ellos apoyan la instalación de los comerciantes. La postura de los deportistas incluso fue más dura, pues establecieron que ellos no han recibido ningún apoyo del INMUDE y que por tanto confían más en los comerciantes que en dicho departamento, que hasta la fecha no se ha preocupado por ver sus necesidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones