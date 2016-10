Apreciaciones Duramente está siendo expuesto el partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado que está encabezado por el ex candidato a la gubernatura, Sergio Serrano Soriano, ya que desde hace unas semanas diversos medios de comunicación han revelado lo que al interior se está viviendo. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Primero, un medio nacional ventiló al ex líder estatal Gabino Morales de andar cobrando “moches” a funcionarios en la Ciudad de México donde era según decía ese medio, “un aviador”. Pero esta semana fue divulgado un video y con ello otro escándalo en donde se muestra a Sergio Serrano negándose a firmar de recibido una invitación para que acudiera a una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que preside, que había sido convocada por 30 consejeros para que rindieran un informe de los gastos de octubre del 2015 hasta ese mes, sesión a la que no acudió él ni su tesorera. Aquí en Valles Ricardo del Sol Estrada, ex candidato a la alcaldía por ese partido, desde el año pasado criticó que MORENA en San Luis Potosí se había convertido en más de lo mismo, que había sido secuestrado por un grupo de personas como Sergio Serrano y Gabino Morales y que era necesario cambios en la dirigencia, afirmó que lo que corrompió a dicho instituto político fue que comenzó a recibir financiamiento por parte del INE, recurso que se queda entre unos cuantos y no llega a las dirigencias locales y por ende no hay promoción. Llama la atención que en este trienio, los tres líderes cañeros de las diversas organizaciones que existen en la organización como es la CNC, CNPR y Grupo Ejidal de Producción Cañera, laboran dentro de la administración o bien forman parte del Cabildo. El primero, el de la CNC, es Antonio Juárez Torres, actual regidor por el PRI; mientras que de la CNPR Efrén Saucedo, es director de Compras en la DAPA Rural y del Grupo Ejidal Carlos Iván Torres, es director de la DAPA Rural. En el mes de mayo de este año cuando se suscitó un conflicto entre los fleteros con la gerencia del Ingenio Plan de Ayala y se detuvo la molienda por unas horas, a días de que culminara la pasada zafra, en el caso de Carlos Iván Torres y Efrén Saucedo tuvieron que dejar sus responsabilidades dentro del organismo operador para defender a sus productores. A unas cuantas semanas de que tomara la oficina de dirección de Comercio, Leonardo Navarrete Peña anunció las primeras acciones que realizará en ese cargo, entre las cuales destaca el reordenamiento de puestos ambulantes que pretende hacer al exterior del Hospital General. Pero además, pretende dicho capitán retirado del Ejército, reordenar la zona de los mercados, tema que veremos hasta dónde lo dejan llegar ya que en el anterior trienio, quien ocupaba ese cargo Héctor Villalón Paulín, fue frenado en ese intento ya que de inmediato los locatarios y comerciantes ambulantes se quejaron ante el alcalde y tuvo que desistir. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones