Exhiben el apoyo del ex alcalde priista, Leonides Jongitud, a ex candidato a diputado local del PAN

De aproximadamente 18 minutos, la narrativa según se escucha en la grabación se desarrolla en la comunidad de Coamizatl, en donde el ex alcalde pide a pobladores reunidos para esperar la llegada del ex candidato a diputado local del PAN Héctor Balderas su respaldo: “Al candidato que andamos echándole la mano que va por la diputación local, es Héctor López Balderas del PAN, a lo mejor se preguntarán ustedes, porqué ando yo, Leonides Jonguitud apoyando al candidato de otro partido y se los explico, no estoy participando de lleno en la política de Axtla y menos participé con el PRI, porque no hubo cabida; Nicasio vecino de Papatlayo es testigo que no nos tomaron en cuenta, no nos invitaron, tratamos de hablar con la candidata y ella dice –refiriéndose a María del Rosario Sánchez Azuara- que no nos ocupaba, que no le representábamos votos porque no teníamos amigos”.

En esta reunión con habitantes de la mencionada comunidad Jonguitud Meléndrez, afirmó haberse dado a la tarea de hacer un equipo de apoyo para el candidato a diputado “Nos dimos a la tarea de buscar algunos amigos y hemos tratado de hacer equipo, hay un reconocimiento de un trabajo anterior y eso me permite ver a la cara a la gente y hablarles de frente y me pidió Héctor López ex presidente municipal de Aquismón que le echara la mano en esta contienda, yo le dije que sí, con mucho gusto”.

En este audio, Jonguitud Meléndrez también acusó a Bonifacio Argüelles de no haber cumplido las promesas de su campaña: “Yo les preguntaba a los amigos, hace días que pasé por aquí, pensé que se había hecho la parroquia, yo me acuerdo que se habían hecho llegar 400 blocks más, pero me dicen que no había llegado más apoyo de presidencia municipal después de eso, es muy lamentable y me molesta, porque yo vine a poner la cara en ese tiempo para que nos hicieran el favor de votar por Facho Argüelles, y si él no respondió pues allá que se lo lleve la conciencia, ¿no?, pero con Héctor por lo menos tengo la confianza de decirle que le eche la mano a la gente, y aquí mismo, se lo planteamos porque tiene la voluntad, es una persona joven, es de Tamapatz, una comunidad de Aquismón”, en este sentido, dio a conocer varios proyectos que llevaría a cabo López Balderas en caso de ganar la diputación.

En este sentido, Loenides Jonguitud aseguró que el entonces presidente municipal de extracción priista lo veía en la calle y no le daba “ni la mano”, al tiempo que crucificaba a la ese entonces candidata priista a la alcaldía Charo Sánchez de decir que no necesitaba de algunos actores políticos, entre ellos precisamente el ex alcalde: “Yo anduve ayudándole (a Facho Argüelles), en Chimalaco, Rancho Nuevo, Tenexio, Las Cuevas y al último salimos que ha de cuenta que ni me conoce… yo en lo personal no estoy apoyando a Charo, ni la voy a apoyar, a pesar de que yo, toda mi vida he jalado con el PRI, en esta ocasión yo se los digo abiertamente y no me da pena decirlo, yo no voy a jalar con ella, no estoy jalando con Charo, nos orilló, dice que no nos ocupa, que ella solita con su puro equipo gana, y yo entiendo la molestia de la gente, cómo les digo yo, en Axtla parecen la sagrada familia: Chico, ya fue dos veces, Rogelio ya fue y ahora quieren aventar a la esposa y al rato van a querer qué el otro yerno, como si no existiera alguien más en Axtla”, sentenció Jonguitud Meléndrez.

“… En esta ocasión a la persona que nosotros estamos echándole la mano independientemente que no va para presidente porque la candidatura de él es para una diputación… de entrada yo les digo, yo me comprometo, nada más lo único que les pido no sé cómo lo vayamos a manejar, porque hoy la cosa está muy puntualizada, muy tocada, yo me comprometo a traerles la próxima semana algo de cemento y varilla, ¿de qué calibre?, de cemento les traigo dos toneladas, y yo les pido que confíen en mí, que le echemos la mano a Héctor López, lo voy a hacer venir…No sé cómo allí, ¿si me dices René?, no sé cómo lo manejemos de qué la comunidad lo compró, porque luego al rato se dan cuenta ellos y van a decir que estamos allí, van a andarlos fregando a ustedes y fregando a nosotros, entonces no sé cómo lo manejemos”, mencionó finalmente el ex alcalde y líder priista.