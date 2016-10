Piden en Chununtzen II mejorar la atención médica en IMSS – Prospera

El secretario del Consejo de Vigilancia en la localidad, Fortino García, precisó que el tema de salud se ha convertido en una de las prioridades en ese sector, pues en base a los mismos señalamientos de la población, se requiere de una mejora en la atención médica, ya que muchos han tenido que buscar otras opciones de atención, porque el médico no se da abasto. Agregó, que la exigencia es no sólo proveer la clínica de otro doctor, sino que en el horario de atención también se consideren los fines de semana, al menos con una guardia. Dijo, es en zonas marginadas donde mayor necesidad de medicamentos y atenciones se requiere, ante los padecimientos propios de la falta de infraestructura adecuada, alimentación deficiente y otro factores que generan enfermedades o padecimientos como desnutrición e infecciones diversas. Consideró la autoridad local, que el nivel de exigencia debería ser no sólo mejorar el servicio de atención médica general, sino solicitar el servicio médico especializado, por lo menos con un ginecólogo para el caso de mujeres embarazadas, muchas de ellas quienes tienen que hacer fuertes gastos para trasladarse a un hospital, sobre todo si sus embarazos son de alto riesgo.