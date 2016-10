Sacerdote convoca a jóvenes a a antorchas guadalupanas

Se recordará en la antorcha ciclista que saliera del municipio de Matlapa con dirección a la ciudad de México donde regresaban de su visita a la basílica de Guadalupe, un fatal accidente que cobró dos vidas como saldo, situación que en los antorchistas no olvidan pero tampoco los intimida según comentó el sacerdote Sergio Molina Rivera. El párroco de la iglesia San Pedro Apóstol convocó a la unidad, voluntad y fe de participar en las diferentes antorchas ciclistas y atléticas, por lo cual dijo “la invitación es abierta a los jóvenes, los hechos no los podemos negar, pero la justicia se está haciendo cargo y confiamos que habrá resultados”. Dijo “espero que no tenga repercusiones el pasado, que es algo que no se pudo evitar, pero para eso este año se consideraran más medidas de seguridad más unidades que resguarden el trayecto y de ser posible unidad médica para atención primaria de calidad”.