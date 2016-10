Comerciantes inconformes por reubicación en fiestas de Xantolo

Luis Sotero Hernández, de la comunidad de Escuatitla comentó “el año pasado ya nos hicieron lo mismo, nos mandaron a la plazuela, no tuvimos venta como en años anteriores, además que también dejaron instalarse a comerciantes foráneos en esta zona, por ello nos estamos organizando para solicitar nos consideren en primer lugar para reacomodo en estos espacios del jardín, ya que somos comerciantes del municipio”. Agregó “estamos convencidos que esto ya es cada año, pero no saben en qué cantidad nos pegan al mandarnos a otro punto, nuestros clientes ya saben dónde nos instalamos cada uno de los taqueros, de comida, o frituras, y si nos cambian nuestros clientes piensan que no nos instalamos y buscan otro lugar donde comer”. “Esperamos poder tener el acercamiento con el alcalde y que nos escuche, ya que nosotros somos parte de la economía diaria del municipio, porque así como vendemos nuestros productos también compramos a nuestros compañeros y hacemos que el dinero que se genera aquí, aquí se quede para los sanmartinenses”, finalizó.