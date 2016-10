Población rechaza estufas ecológicas

En entrevista con el alcalde Rodolfo Aguilar Acuña, comentó que actualmente cuentan con una estufa ecológica de “Muestra para que la población la vea, si la requiere, porque quisimos traer el programa de estufas ecológicas y la mayoría de la gente no la quiso que porque no sirven, que esto, lo otro y decían que hasta no verlas determinan si las quieren o no”.

Por ello dijo en la Secretaría se encuentra el muestrario. Comentó que la cantidad de estufas a adquirir dependerá de la población y podría ser de 100 a 150 aproximadamente “ya viendo el funcionamiento adecuado nos aventamos el paquete”.

Mientras tanto invitó a la poblacion a pasar a ver la estufa de muestra y solicitar la información correspondiente en la Secretaria o en el departamento de Desarrollo Social.