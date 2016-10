APF pide aclarar temas con directivos de aseguradora, solicitan reunión urgente Padres de familia piden que les aclaren los temas del seguro colectivo, negocio particular de uniformes, la cooperativa y el cobre de póliza de seguro, así como los supuestos 5 millones de pesos que cobra la aseguradora. Xilitla, S.L.P.- La Sociedad de Padres de Familia del Colegio de Bachilleres plantel 08 de Xilitla, está solicitando sostener una reunión con los directivos de la aseguradora que está cobrando la cantidad total de 5 millones de pesos, por un seguro colectivo a los alumnos que cursan sus estudios en los planteles del todo el Estado Potosino, negocio particular la venta de uniformes, la cooperativa del plantel y el cobro de una póliza de seguro. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Sociedad de Padres de Familia, solicitan una reunión con aseguradora y se aclaren temas como el depósito de la cooperativa a cuenta bancaria. Les están cobrando la cantidad de 147 pesos de póliza por alumno y son 32 mil estudiantes a nivel estatal. Al respecto, Álvaro Camarillo Fernández, Presidente de la Sociedad de Padres de familia, del plantel 08 de Xilitla, mencionó que al tomar las riendas de la sociedad de padres se han detectado una serie de situaciones inconvenientes tanto para los padres de familia como para los alumnos. Añadió que los alumnos están siendo obligados a realizar la compra de los nuevos uniformes con un costo total de 2 mil pesos, por lo que consideró por fuera son más económicos, pero está muy claro que eso, es negocio particular del Director General de Colegios de Bachilleres, señaló. Otro punto, dijo “es que la cooperativa no aporta ni un solo centavo a la institución, dicen que el recurso es depositado a una cuenta directamente al Estado, sin embargo, nadie sabe está ese dinero”, indicó. Mencionó que los alumnos de un plantel con cooperativa, forman parte de una sociedad y obtienen una ganancia, sin embargo, en el caso de Xilitla, no es así. Dijo en los próximos días se convocará a los padres de familia a una reunión general, para abordar todos los puntos y buscar una solución al problema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Jornada de enmiendas de actas realizó Registro Civil Grupos étnicos piden que se respeten los derechos de “La Madre Tierra” Desabasto de gasolina causa trastorno económico a propietarios de vehículos Escurrimientos afectan a vecinos de la calle Miguel Álvarez Transportistas son afectados por falta de gasolina en el municipio