Espejeando

Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de este mes el "Día Mundial contra el Cáncer de Mama". La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama y los mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama. Las mamas o senos se componen de grasa, tejido conectivo y glandular. En este tejido se encuentran las glándulas productoras de leche de las que nacen unos 15 ó 20 conductos mamarios, para transportar la leche hasta el pezón, rodeado por la areola. Estos lobulillos y conductos se encuentran en el estroma, un tejido adiposo, en el que también están los vasos sanguíneos y linfáticos. Los tejidos mamarios están conectados, además, con un grupo de ganglios linfáticos, localizados en la axila. Estos ganglios son claves para el diagnóstico del cáncer de mama, puesto que las células cancerosas se extienden a otras zonas del organismo a través del sistema linfático. Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o tres de poder padecerlo. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes BRCA1, BRCA2 y p53, se asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer. Entre otros factores se indican los siguientes: obesidad; el tabaquismo; el consumo de alcohol; la exposición prolongada a estrógenos endógenos, como en el caso del inicio de la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía, y el primer parto a una edad madura; la toma de hormonas exógenas, como las presentes en anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal. Asimismo, también hay factores protectores como el ejercicio, una dieta balanceada con baja ingesta de proteína animal y la lactancia materna (OMS). No todos los bultos que aparecen en las mamas son un síntoma de cáncer. De hecho, nueve de cada diez bultos son benignos. Estos bultos no cancerosos pueden ser fibrosis o tumores de tejido conectivo y glandular, o bien, quistes o bolsas llenas de líquido. Los tumores benignos de mama (fibroadenomas) no constituyen un peligro para la vida y suelen tener fácil tratamiento. El principal tipo de cáncer de mama es el adenocarcinoma, que se produce en tejidos glandulares de cualquier parte del organismo. Los factores de riesgo del cáncer de mama son: ser mayor de 40 años (a mayor edad mayor riesgo); presentar última menstruación después de los 52 años; antecedentes de cáncer de mama en madre, hermanas o hijas; empezar a menstruar antes de los 12 años; no haberse embarazado; si el primer hijo nació después de los 30 años. La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en los pechos. En general, la técnica de la mamografía facilita la detección de pequeños bultos, difíciles de predecir mediante la palpación de la mama. Este tipo de prueba debe repetirse anualmente a partir de los 40 años. Existen varios tipos de tratamiento que pueden emplearse en un cáncer de mama. La terapia que se aplique depende de muchos factores, entre los que se incluye el estadio o etapa en que se encuentre el tumor, si hay o no metástasis, el tamaño del cáncer y también de cómo sean las células cancerosas. El Consejo Estatal de Población (COESPO) con base en datos de la Dirección General de Epidemiología, registra que las mujeres, en nuestro país para el año 2015, se presentó una incidencia de 16.1 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 10 años y más; mientras que en Hidalgo, la detección de casos nuevos de neoplasias mamarias fue de 9.8 por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad. En México, la tasa de mortalidad observada por cáncer de mama, durante 2014 fue de 16.5 de cada 100 mil mujeres de 25 años y más han fallecido por esta enfermedad, mientas que para Hidalgo la tasa fue de 12.1 muertes por cada 100 mil mujeres hidalguenses.