Hay rezago en el Hospital en cirugía por falta de material También el mastógrafo desde junio no sirve y las mujeres son referidas a instituciones privadas Por falta de material quirúrgico, hay rezago en las cirugías, sobre todo en el área de traumatología, ya que los pacientes deberán esperarse hasta una semana para ser atendidos confirmó lo anterior el director del Hospital General de Valles Christian Alemán Muñiz. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PACIENTES CON TRAUMAS deben esperar más de lo usual para que les sea practicada la cirugía por falta de insumos “Lo que tenemos es un rezago en la respuesta del material que inicialmente nos lo traían en un breve tiempo de 24 o 36 horas ahora se prolonga más, material como tornillos medulares, corticales, placas para reconstrucción de fractura que aquí en Valles no existe, lo traen de Alemania, la capital” expresó el doctor. Añadió que hay un rezago moderado de pacientes ya que antes, para pasar a cirugía debían esperar máximo tres días y actualmente tiene que pasar una semana para que sean intervenidos, aunque señaló que la persona con fractura puede permanecer todo ese tiempo así siempre y cuando no se mueva. “Los pacientes se están operando no en el tiempo ideal como se hacía anteriormente hace un mes, operábamos al paciente a los dos o tres días de que se fracturaba y ahora lo hacemos al cuarto o al sexto día” expresó. A ello se suma que, desde junio de este año, el mastógrafo-aparato para detectar cáncer de mama- presentó averías porque tenía cerca de 17 años de uso y actualmente las mujeres que requieren de un estudio de ese tipo son referidas a instituciones particulares a quienes se les subroga el servicio. En ese sentido Alemán Muñiz señaló que ya se cuenta con un mastógrafo de segundo uso sin embargo debido a lo complejo que es, aun no se instala y podría quedar listo quizá hasta el mes de noviembre. Sin embargo señala que no es mucha la demanda de ese tipo de estudios sino que al mes se realizan 40 y que además la Jurisdicción Sanitaria 5 realiza detección a través de la Unidad Móvil que tienen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tener cáncer de mama no es sinónimo de muerte sino de lucha: Compéan Pidieron empresarios a PEMEX los surtan en Valles Realizó con éxito la SSA campaña de esterilización canina y felina Servicios de salud en el estado están colapsados: Sánchez SMDIF reubicará guardería