Pidieron empresarios a PEMEX los surtan en Valles Este miércoles, el empresario vendedor de gasolina de Xilitla Fausto Morán entregó a Petróleos Mexicanos el oficio en donde pide que sean surtidos del combustible de nueva cuenta en Valles como antes se hacía y no en Tampico. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA INSEGURIDAD EN LOS límites con Tamaulipas ha afectado Xilitla y la huasteca en el tema de los combustibles Recordó que la gasolinera de su propiedad ubicada en Xilitla se surtía de PEMEX-Valles sin embargo, desde hace cuatro meses hubo cambios y el combustible lo traían desde Tampico, Tamaulipas pero hace un mes le robaron un camión con 20 mil 700 litros Premium y la semana pasada otro más que transportaba 32 mil litros de la Magna, por lo que afectado en su negocio tuvo que dejar de vender el producto. Lo que pide no solo él sino los 48 empresarios que conforman la Unión de Gasolineros tanto de la zona huasteca como zona media de municipios como Ríoverde, Tanquián, Huejutla, Xilitla entre otros, es que se les vuelva a vender el combustible en Ciudad Valles como se hacía antes. El hurto de los dos camiones dijo, sucedió en la carretera que lleva de Tampico a Tamuín, se colocaron las denuncias penales en Pánuco y Tamuín y un tercer atraco de pipas lo acabaría económicamente por lo que, no está dispuesto a vender gasolina sino se le brindan las condiciones de seguridad requeridas. Todo ello dijo ha estado afectando a la población de Xilitla, entre ellos los transportistas ya que su gasolinera es la única que existe en la cabecera y la próxima se ubica a 20 kilómetros de ahí. Fausto Morán espera que la respuesta de PEMEX sea rápida porque afecta seriamente a la población, al comercio, al turismo y al transporte no solo en Xilitla sino en la región huasteca. El escrito que entregó a PEMEX envió una copia al gobernador del estado Juan Manuel Carreras, al alcalde de Xilitla Javier Pacheco así como al presidente de la Unión Nacional de Gasolineros José Ángel García Elizondo.