Tener cáncer de mama no es sinónimo de muerte sino de lucha: Compéan Este miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Recibir el diagnóstico de cáncer de mama no es sinónimo de muerte sino de una lucha constante, externó lo anterior Dora María Compeán Escobar quien logró vencer dicha enfermedad y contó su experiencia ante médicos y enfermeras en el auditorio del Hospital General este miércoles por la mañana. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DORA COMPEÁN Escobar y Carmen Oliva vencieron el cáncer de mama e instan a las mujeres a practicarse la autoexploración Detalla que hace cinco años en el mes de septiembre, detectó una anomalía en uno de sus pezones y después tras un ultrasonido mamario le confirmaron que tenía ese mal, pero tras las quimioterapias y 25 radioterapias logró vencer ese padecimiento. Este miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y por tal motivo en el nosocomio se llevó a cabo un pequeño programa en donde Dora Compeán narró su experiencia. Una de las malas experiencias que tuvo dijo, fue que al acudir al Hospital del ISSSTE para que le agendaran la operación para extirparle el seno, le indicaron que tenía que esperarse tres meses porque no había espacio pero ello no la detuvo y recurrió ante la Secretaria de Salud en el Hospital del Niño y la Mujer. "El cáncer lo asociamos con muerte, para mí cáncer fue lucha y es lucha, yo no me di oportunidad ni de espantarme ni de deprimirme, porque ese es otro aspecto, porque a la gente le dicen que tiene cáncer y se deprime y muchas veces es la depresión la que te lleva a la muerte" externó la mujer que tiene 62 años de edad. Por su parte Carmen Oliva de 37 años, expresó que si la paciente con cáncer de mama no tiene la motivación para vivir, aunque tenga a los mejores médicos, no le garantizará que pueda salir adelante. "La rutina de autoexploración es de 2 minutos y nos puede salvar toda la vida y les recomiendo a que cuando sientan algo extraño acudan a su médico y tengan la confianza porque lo vamos dejando" expresó. El director del Hospital Christian Alemán Muñiz informó que actualmente se tienen documentados cuatro casos de cáncer de mama en los últimos seis meses y hay otros más que siguen en vigilancia. Las mujeres con ese diagnóstico, son de Valles, oscilan con edades de entre 30 a los 45 años de edad y todas fueron detectadas a tiempo y están fuera de riesgo.