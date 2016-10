Zafra podría iniciar el 3 de noviembre para reactivar la situación económica de la región En menos de quince días esperan activar al sector cañero. Podría ser el 03 de noviembre es decir, en menos de 15 días, cuando inicie la zafra 2016-2017 en la zona y con ello se reactivará la actividad económica informó lo anterior el líder de la Unión Local de Productores de Caña que abastecen al Ingenio Plan de Ayala Antonio Juárez Torres. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL KARBE DE LA PASADA zafra fue de 115 en el IPA y otros ingenios tuvieron 125 o 126 dijo Antonio Juárez Precisó que entre los pendientes se pugna, con apoyo de la CNPR y del Grupo Ejidal de Producción Cañera, que el IPA les permita colocar una báscula que dé un segundo resultado en el pesaje ya que en la pasada molienda se vieron afectados por el bajo KARBE que obtuvieron y el ingenio lo atribuyó a fallas mecánicas. La Ley Cañera dijo, no prohíbe que las organizaciones coloquen básculas alternas a las de la empresa y tal es así que en diversas factorías en el País se hace desde hace tiempo, que si el IPA está haciendo las mediciones de peso de manera correcta, no tiene porqué incomodarse a la petición que le están haciendo. Recordó que en la zafra pasada, tuvieron un KARBE de 10 puntos por debajo al que obtuvieron productores que abastecen a otros ingenios de la zona, cuando nunca había pasado algo así sino que la diferencia era de 2 o 3 unidades. “Nosotros tenemos que unirnos y volver a planteárselo al gerente en comité y a ver a que acuerdos se pueden llegar, nosotros vamos a poner el recurso pero es un costo que reditúa porque vamos a tener confiabilidad en los pesos diarios” agregó. “Nos dimos cuenta que hubo alteraciones en los pasajes en la pasada zafra, de un promedio de 5 mil 700 kilogramos en la báscula se bajaba a los 45 mil 400 o 5 mil 500 kilogramos y detectaron que estaba fallando la báscula pero nosotros creemos que no es falla” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hay rezago en el Hospital en cirugía por falta de material Tener cáncer de mama no es sinónimo de muerte sino de lucha: Compéan Pidieron empresarios a PEMEX los surtan en Valles Realizó con éxito la SSA campaña de esterilización canina y felina Servicios de salud en el estado están colapsados: Sánchez