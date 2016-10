Servicios de salud en el estado están colapsados: Sánchez Falta de medicamentos e insumos, así como la escases de perso La falta de medicamentos e insumos, así como la escases de personal tiene colapsados los servicios de salud en el estado, señala la diputada local Xitlálic Sánchez, quien dijo no puede ser posible que en los hospitales falte hasta el Paracetamol, cuando la titular de salud en el estado ganas más que el propio gobernador. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Xitlálic Sánchez Servín, Diputada local. Cuestionada sobre la comparecencia de la Secretaria de Salud, Mónica Liana Rangel, este martes durante la glosa del informe, la diputada Vallense cuestionó el trabajo de la responsable de salud en el estado, “plantea trabajo pero me supongo que este año pasado también trabajo, así que esperamos que su compromiso de trabajo sea al doble de calidad y el doble de responsabilidad y atenciones, porque me queda claro que no han sido las suficientes”. En cuanto a los salarios que perciben los funcionarios de salud encabezados por Rangel, la diputada respondió, “222 mil 220 pesos con 15 centavos de manera mensual, y el día de hoy no hay medicamentos en ninguno de los hospitales, gana más que nosotros los diputados, gana más que el gobernador”, calificando de lamentable que la funcionaria se escude en el presupuesto y en la junta de gobierno, para justificar su salario y el de sus subordinados, que en el caso de los directores es de 170 mil pesos aproximadamente y de los sub directores 75 mil. “Hoy veo un hospital de Ciudad Valles colapsado, una clínica de salud de las diferentes zonas de la huasteca potosina colapsadas y eso sin olvidar los de la zona media y la zona altiplano que también están en las mismas condiciones, no sé qué están esperando para reaccionar ante un sistema y un servicio que no puede esperar porque son vidas las que están en riesgo”, “en cuestión de atención médica, la inestabilidad laboral, el desabastecimiento de medicamento, nos hicieron denuncias ciudadanas ya que no había medicamentos para que el quirófano operara de manera normal, nos hicieron de conocimiento que en el área de traumatología tampoco contaban con lo más básico que es yeso y obviamente no se le daba atención a los ciudadanos, nos comentaron ya desde mayo los decesos de los bebes por el tema de la bacteria, nos decían que el personal de limpieza era insuficiente, son muchas las irregularidades son muchas las deficiencias”, señalo la legisladora. Por último dijo reconocer que en este año el rubro de salud tuvo recortes en sus participaciones pero las puertas del legislativo están abiertas para tocar el tema y solicitar que el gobierno aporte el dinero necesario para solventar las carencias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hay rezago en el Hospital en cirugía por falta de material Tener cáncer de mama no es sinónimo de muerte sino de lucha: Compéan Pidieron empresarios a PEMEX los surtan en Valles Realizó con éxito la SSA campaña de esterilización canina y felina SMDIF reubicará guardería