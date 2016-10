Apreciaciones Después de que el director del Instituto Municipal del Deporte, Gustavo Ramos, diera a conocer su postura respecto a la colocación de los puestos de jarreros en la parte baja de la plazoleta de Guadalupe, asegurando que no fue tomado en cuenta por el comité encargado de organizar los eventos y actividades de Xantolo, ayer surgieron las primeras reacciones. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Principalmente por el hecho de que el funcionario desde que tuvo conocimiento de las actividades a realizar no buscó el acercamiento con sus homólogos del ayuntamiento entrando en una postura de choque, lejos de mediar como conciliador entre los deportistas y la administración. Incluso se llamó a una reunión a los funcionarios involucrados en el proyecto para dialogar respecto al conflicto con el director del INMUDE, realizandose a puerta cerrada y sin que trascendiera aun los acuerdos llegados, pero era evidente al menos la molestia de parte de la administración con el funcionario. La inconformidad ha ido creciendo lejos de apaciguarse y se habla de incluso realizar una manifestación poniéndose a jugar enfrente de la propia presidencia municipal, y en todo esto quien ha evitado tomar partido como siempre es el regidor de deporte, cultura y turismo, que son los dos rubros que se ven involucrados en este conflicto, Javier Huizar, dejando todo el paquete a la dirección de plazas y mercados, cultura y turismo. Pero en donde también se cocina un conflicto es en los puestos de los jarreros, debido a que la organización Moctezuma que por lo general maneja un perfil pacífico, anuncia una confrontación con la organización Xicotencatl, debido a que con la venia de la dirección de Plazas y Mercados dejaron entrar a un comerciante al que habían expulsado por no cumplir con los acuerdos internos, lo que consideran una burla y una afrenta de parte de la organización de la calle Hidalgo. Por su parte Plazas y Mercados ha preferido lavarse las manos respecto al conflicto y afirma que todo está bien, y que se está llevando de mejor manera a pesar de que se aproximan conflictos por varios frentes previo a la temporada fuerte del xantolo. Ayer nuevamente un hecho violento sacudió la ciudad, al registrarse un asesinato en el boulevard 20 de Noviembre a plena luz del día, ante cientos de ojos como testigos que prefirieron enmudecer ante el temor de ser blanco de represalias ya que se desconoce cual es el móvil del asesinato, y a pesar de ser una zona ampliamente vigilada por la policía municipal nadie se percató siquiera de los disparos. Lo cierto es que la colocación de las cámaras de vigilancia se hacen ya necesarias en la ciudad en donde la ola de atracos a transportistas y negocios ha ido en aumento y a la fecha se han registrado por lo menos tres homicidios violentos en la zona urbana sin que la Procuraduría de Justicia del Estado haya logrado dar resultados satisfactorios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones