Apreciaciones Duramente cuestionada ha sido la Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel quien el pasado martes compareció ante el Congreso del Estado donde fue increpada por los legisladores sobre los salarios que se tienen en esa instancia revelando que ostenta un sueldo de 222 mil pesos mensuales. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios No pudo haber llegado en peor momento la divulgación de su sueldo ya que en todo este año ha sido criticada la titular de la SSA por las deficiencias en las que operan los Centros de Salud nosocomios de la entidad y el mismo Hospital General de Valles por el desabasto de medicamentos, el recorte de personal y las recomendación que se acumulan ante la CEDH por quejas en contra del personal médico que hace lo que puede con lo que tiene. Tan solo en el Hospital General de Valles, su director Christian Alemán Muñiz reveló que desde junio el mastógrafo que databa de 1999 de antiguo, ya no funciona pero además que desde hace un mes, están batallando con el material quirúrgico para cirugía en áreas como traumatología. Todo ello ha sido revelado de manera extraoficial por el mismo personal médico y de enfermería que por temor a represalias filtran la información y lo hacen con el fin de que la población se entere de la forma en como son orillados a prestar el servicio ya que enfatizan que no lo hacen por falta de capacidad sino de insumos. Todo ese panorama de deficiencias en las unidades de salud contrasta con los exorbitantes sueldos no solo de la titular de la SSA sino de sus directores de área y subdirectores. Los diputados asombrados que Mónica Lilian Rangel ganara más que el mismo gobernador, le pidieron que aplique una reducción de salarios. Será el próximo domingo a las 17:00 horas en un conocido hotel de la ciudad cuando se tome protesta de parte del Comité Directivo Estatal del PRI que preside Martín Juárez Córdoba, al Consejo Político Municipal de Valles del tricolor y con ello la renovación de la dirigencia del Comité Directivo Local queda a la vuelta de la esquina. Este jueves por la mañana, el dirigente del PRI Martín Juárez precisamente ofrecerá una rueda de prensa con los medios de la ciudad en donde pretende anunciar dicho evento. La semana pasada precisó que una vez instalado el consejo municipal, se convocará a la primera sesión y ahí se pondrá sobre la mesa la elección del método por el cual se renovará el CDM del tricolor aunque él propondrá que sea por asamblea de consejeros. Veremos cómo se ponen las cosas al interior del PRI, si los grupos que existen en la ciudad se logran poner de acuerdo al momento de definir el método en dicha sesión ya que cada uno impulsa a su propio candidato.