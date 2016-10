Apreciaciones En Zimapán Erick Marte Rivera Villanueva refuerza la recolección de basura que se genera en la localidad con dos nuevos camiones que empezarán a brindar servicio. Y si a menos de los cincuenta días estimados tras asumir la administración, el presidente municipal reconoció que era necesario contar con estas dos nuevas unidades, luego de que se dejaron tres camiones pero en malas condiciones, de ahí lo apremiante que resultaba ampliar la flotilla de recolección de desechos. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Su prioridad es mantener limpio el municipio, para lo cual no sólo se adquirieron estas unidades, sino que desde los primeros días de la administración se impulsan programas de participación ciudadana. El edil tiene bien focalizado el rumbo y está plenamente convencido que la cultura de la limpieza es fundamental para alcanzar metas en torno a ser pueblo mágico. Hay que recordar que la denominada Capital Minera, como acertadamente le han puesto de sobre nombre a Zimapán, no pretende tener solo la minería como polo de desarrollo, está involucrando como alternativa la atracción del turismo y para eso hay que tener componentes que sirvan para objetivos comunes y todo indica que hay la llevan. En el municipio se generan entre 50 a 60 toneladas de basura que ahora podrán ser debidamente recolectadas por el área de servicios públicos del ayuntamiento. En Jacala de Ledezma Juan Antonio Guerrero, ex trabajador del ayuntamiento acusó a la señora Gregoria Ponce Martínez líder sindical de la organización que afilia a los trabajadores del municipio, de haberlos estafado, les pidió mil pesos para tomarlos en cuenta y un pago de cincuenta pesos mensuales con el cual se harían acreedores de la defensa legal de mantenerles el trabajo, la maniobra fue bien planeada, es un intento por intentarles ver la cara no solo a uno sino a varios. El señalamiento es en el sentido de que solo les cobró y que no les regresa el dinero, pero esto de ser cierto pudiera desencadenar una demanda legal. También queda abierto el espacio para que la presunta acusada haga uso de su réplica, aclare y responda estos señalamientos. El tema es que le acusan que la líder del sindicato solo agregó a familiares, al resto los sacrificó y estiman que el dinero que les pidió fue para el pago de la inclusión de sus consanguíneos, el tema se pondrá candente si llega a los tribunales. Melquisedec Hidalgo el líder religioso de Osanna, la iglesia protestante ubicada en El Carmen, le fue clausurado finalmente, las autoridades municipales se presentaron para aplicarles un correctivo a petición del apoderado legal del terreno y es que pues el contrato de arrendamiento ya se venció, el pastor ya quería quedarse con el mismo diciendo que era tierra santa y que Dios se lo había concedido para adorarle en la palabra de Dios. Ya anteriormente el municipio había emitido una opinión desfavorable contra la iglesia por que el pastor no pudo acreditarse como pastor dado de alta en gobernación, no existe su congregación, no tiene documentos oficiales que lo avalen como responsable de una congregación, así que finalmente ya les fue clausurado el terreno. El Pastor Melquisedec dijo a los cuatro vientos que invitaría a través de su radio, al parecer ilegal aun, que llamaría a todo el valle del mezquital para congregarse muy temprano en presidencia municipal, lo que sin duda si las estaciones de radio son usadas para cuestionables eventualidades contra el gobierno, se estaría rompiendo con reglas muy sensibles en torno a la paz pública y eso a nadie conviene. En la radio local el pastor hizo un delicado llamado a su feligresía para manifestarse el día de hoy en presidencia municipal, buscando plantarse en la alcaldía y usando un lenguaje de convencimiento con oratoria pro cristo estableciendo como una determinación suprema el de que les hayan retirado del espacio que ocupaban en El Carmen. Lo más grave es que la dirigencia estatal del PAN les dijo, según, que tendrán el respaldo, esto hay que entenderlo que el pastor es íntimo amigo del legislador local Cipriano Chárrez Pedraza y de lo que se supone por ahí vendría el respaldo, pues se escuchan intentos del legislador de desestabilizar la armonía que priva en Ixmiquilpan. Otro tema con intentos de desestabilización es el borregazo constante durante el día de ayer sobre supuestos hombres armados en San Juanico, concretamente en El Rancho La Herradura. Ayer por la mañana la policía estatal y municipal armaron un convoy u operativo conjunto, José Chárrez director de gobierno municipal, en conjunto con personal de gobernación estatal hicieron el recorrido para determinar que existe alguien intentando provocar a la confrontación y generando falsas alarmas en San Juanico. El caso de Jorge León Zapote quien tiene sus animales de aquel lado del río y de donde surge la versión de supuestamente tres sujetos lo intervinieron, cosa que no fue corroborado, no encontraron nadie en el recorrido. Lo que si fue corroborado es el reporte en C.4 mediante el número 066 de Tula, se hicieron llamados de gente alarmada en tal situación pero nada hasta el momento se ha corroborado. Ya circulan fotografías de supuestos hechos inexistentes y se ha tomado también como otro intento de personajes de la política intentando desestabilizar al ayuntamiento local. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones