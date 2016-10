En Chapulhuacanito afectados por tromba, solicitan arreglo del drenaje que desemboca en el arroyo Debido a la gran tromba que cayó hace dos años en Chapulhuacanito, el drenaje quedo totalmente afectado, es por eso que el comité de desazolve pide los apoyen en esta petición. El Comité de desazolve de Chapulhuacanito, dice desde hace años solicitan al Ayuntamiento el arreglo del drenaje, ya que se vieron afectados después de la tromba que cayo, pero este nos les ha resuelto nada por el momento, comentan que solo se ha apoyado con unas viviendas para unas cuantas personas, las cuales no fueron las más perjudicadas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Después de esta tromba todo el drenaje quedo afectado. En una visita al comité de desazolve de Chapulhuacanito, remarcó que no se ha visto ninguna ayuda por parte del Ayuntamiento, aunque ellos se han estado acercando a cada uno de los funcionarios, para ver qué solución les dan, esto lo han hecho año con año. Afirmó Iván Orta, “hemos estado haciendo todo lo posible para que nos den un apoyo, llevamos solicitudes al Ayuntamiento, pero aun no nos dan una respuesta favorable a nuestra petición, y en verdad este drenaje nos afecta, ya que como con la tormenta fue tan fuerte, que rompió toda la tubería, y ahora suelta olores fétidos, y estas aguas sucias llegan hasta el arroyo, y de alguna u otra manera afecta a la gente que vive más cerca, además de que esto puede provocar enfermedades, tales como el dengue”. Dijo el representante del comité de desazolve, después de esta tormenta, se dio un apoyo de 544 pesos, a las familias más afectadas, y hace aproximadamente tres o cuatro meses, se dio un apoyo de viviendas a casi 35 familias, pero algunas personas están molestas, ya que no recibieron ese apoyo, a pesar de ser una de las familias más afectadas, y a otras si les dieron aun sin haber tenido muchas pérdidas, remarcaron. Pidieron le den prioridad a su petición, ya que no son solo unas cuantas familias las que se ven afectadas, sino que son cientos de personas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Usuarios denuncian ante Comunicaciones el aumento de pasaje en la ruta a El Banco Continúa demanda contra por supuesta obtrucción a la libre expresión: González Se mantendrá permiso para comerciantes de xantolo Bloquearán a comerciante expulsado de la Moctezuma Rayo destruyó “Centro ceremonial”en Rancho Nuevo, autoridades piden arreglo