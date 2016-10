Continúa demanda contra por supuesta obtrucción a la libre expresión: González  

Al cuestionarle respecto a la denuncia que anuncio interpondría, tras los hechos ocurridos dijo, “como se recordaran los hechos, fui coartado en mi derecho de libre expresión, fui sacado del Informe de Gobierno cuando me manifesté pacíficamente, y posteriormente fui retenido por oficiales municipales, y me liberaron hasta que se terminó el Informe, por eso la demanda”. Agregó, “la demanda fue puesta ante el Ministerio Público, y sigue su curso, hasta el momento quedaron que citarían a las partes involucradas y pues bueno estamos a la espera de que se nos haga justicia, no vamos a dejar que esto quede impune, que las autoridades hagan su trabajo y se aplique realmente la justicia”. En este tenor, Juan González, dijo tener el respaldo de ciudadanos, quienes se mantienen pendientes a su caso, y no permitirán que los hechos registrados en el mes de septiembre se queden sin castigar, por lo que insistirán en las instancias encargadas de la impartición de justicia.