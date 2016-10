Rayo destruyó “Centro ceremonial”en Rancho Nuevo, autoridades piden arreglo

En una plática con habitantes de Rancho Nuevo, dieron a conocer que el daño que causo hace poco un rayo al centro ceremonial del lugar, fue cuantioso, y aun no se le ha dado arreglo alguno, por lo cual piden se les apoye lo más pronto posible, ya que este lugar es muy utilizado por los habitantes. Expresó, Carlos Leonardo Matilde, “se han entregado solicitudes a la Presidencia, pero aun no nos han dado una respuesta, lo único que pedimos que no se tarden mucho en ayudarnos, ya que este espacio es de gran utilidad para nosotros los habitantes, más en fechas festivas, en este caso ya viene el día del músico, entonces se requiere de este lugar, para hacer toda la convivencia y la fiesta a realizar”. “Lo que más pedimos como ciudadanos de Rancho Nuevo, es que no nos dejen de lado, y que el Presidente se tome el tiempo para leer nuestra solicitud”.