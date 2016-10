En la LMFV Polémico arbitraje de “Maradona” Huejutla, Hgo.- El árbitro Ismael Hernández Ponce mejor conocido como “Maradona” dirigió los destinos del duelo entre el Deportivo Centro y el Deportivo Pintor en la continuación de la jornada 11 del torneo de copa denominado “Severo Martínez Guillén”, tuvo una tarde por demás desastrosa en donde el juego no culminó de forma normal. Deportes | Deportes 0 Comentarios El árbitro central Ismael Hernández Ponce, se robó el espectáculo entre el Deportivo Centro y el Deportivo Pintor, el duelo lo ganaba el Centro 4 – 3. El juego se celebró en la cancha del corral blanco 2 y el silbatazo inicial se escuchó alrededor de las 17:30 horas el equipo del Centro se fue al frente en el escore con un contundente 3 – 0 al Pintor que presentaba ausencias importantes y el árbitro no marcó un jalón dentro del área al delantero del Centro y no marcó la pena máxima, ni tampoco expulsó la defensa rival.

Con el 4 – 0 el Centro humillaba a los veracruzanos, pero entró de cambio Jimmy Hernández, Geiser Hernández y Aristeo “la Pirru” Flores y el accionar del Pintor fue diferente y una falta en la media cancha el silbante la marcó al revés y “la Pirru” se avivó y le dio un pase a Geiser Hernández e hizo el 1 – 4.

Los jugadores del Centro le reclamaban al silbante un supuesto fuera de lugar del anotador y dos minutos más tarde, marcó un penal a favor del Pintor y algunos jugadores contrarios le reclamaron con palabras altisonantes y algunos insultos y al árbitro amonestó y después expulsó a Lauro Nava y Jimmy Hernández hizo el 2 – 4, así se fueron al descanso.

En la segunda parte Blas “la Coneja” barrió al defensa del Centro y el silbante expulsó a “la Pirru” y a Blas y después señaló que “la Pirru” no estaba expulsado que se había equivocado, el 3 – 4 lo consiguió “la Pirru”.

Al minuto 79 el nazareno no marcó una pena máxima a favor del Pintor y la afición le reclamaron “su pobre criterio” y al 80 Adelaido Azuara y “la Pirru” disputaron el balón dentro del área del Centro y cuando el esférico estaba en otro sector del campo, ambos jugadores se empujaron y se encararon y Adelaido le propinó un golpe de derecha con puño cerrado a “la Pirru” y el “Fair Play” había huido de tiempo atrás y los jugadores de ambas escuadras le reclamaron al silbante y ante la falta de garantías hacía su persona, decidió culminar el duelo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Leonilo “Nilo” Rodríguez Se busca trascender, a través del deporte En Veteranos Rojo Lugo 3 – 2 a Carnicería Romero En Colalambre ChuperAmigos humilló a Antrax En la LMFMO Por fin, ganó el Resto del Mundo Delegado de la Flavio Crespo Nulo apoyo de la Liga Libre