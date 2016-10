Deberán adecuarse leyes para desaparecer las JCyA

Lo anterior fue informado por el presidente de la JCyA de Valles José Arturo Reyes González y añadió que “esto implica un tiempo porque hay que realizar ciertas adecuaciones, se tendrían que irse dando sobre la marcha”. Y es que dicha reforma laboral establece que desaparecen las JCyA y se crea la figura de un Juez que resolverá los asuntos de ese ámbito y dependerá ya no del Ejecutivo del Estado sino del Poder Judicial de la Federación. “Yo considero que a final de cuentas todo cambio es bueno, se espera que tenga mucho más resultado, mayores avances” dijo y afirmó que hasta el momento, de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no han recibido información alguna sobre ese tema sino que continúan trabajando de manera normal. Respecto a la opinión vertida por el litigante José Matilde Hernández Méndez que la desaparición de las JCyA es un retroceso laboral, Reyes González comentó que como todo, tendrá sus cosas malas pero también sus cosas buenas y más adelante se verán los resultados. La JCyA recibe las demandas y quejas de trabajadores no solo de Valles sino de la región huasteca y espera su titular que la reforma laboral también traiga consigo mejores presupuestos ya que actualmente se han visto rebasados por el crecimiento de la población.