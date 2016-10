Empresas de telefonía las que más quejas tienen

Denis Ortega, enlace en la huasteca de la Procuraduría Federal del Consumidor, señalo que hasta el momento después de que se reactivó la oficina en Ciudad Valles, la principal queja de los consumidores es hacia las compañías de telefonía celular, siendo el cobro de llamadas que el usuario no realizo la más presentada. Señalo que hasta el momento un buen número de usuarios a acudido a solicitar orientación, una vez que los planes que se contratan para recibir el servicio de telefonía no se cumplen, principalmente porque les llegan facturas por un monto superior al que contrataron, por lo que se les asesora para presentar su queja y se les da seguimiento. Indico que los consumidores ven con buenos ojos la apertura de la oficina, dado que ya no necesitan trasladarse hasta la capital del estado para presentar una queja, señalando que los cobros por tarifas de energía elevados también son casos que se presentan comúnmente en la oficina.