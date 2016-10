Acusan a un pastor de querer obtener dinero a costa de su hijo Familiares del profesor acusado de arrollar a un niño aseguran que se le dio toda la atención necesaria Tras darse a conocer una demanda en contra de un profesor por presuntamente evadir su responsabilidad después de arrollar a un menor de edad en días pasados, la familia del acusado afirma que se le brindó todo el apoyo al niño, y mostraron un parte médico donde se menciona que no presenta lesiones de consideración, por lo que afirman que todo se trata de un intento de extorsión de parte del padre del menor, quien es pastor de una iglesia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Este es el parte médico en donde se establece que las lesiones del menor fueron menores Al respecto Alicia Vázquez, hija del profesor, Rómulo Vázquez, manifestó que efectivamente el pasado fin de semana al circular sobre la carretera Tamazunchale-San Felipe, a la altura de la comunidad de Zacatipán, su padre conducía un vehículo Nissan y debido a que dos niños jugaban a orilla de la carretera uno de ellos corrió hacia la carpeta asfáltica siendo alcanzado por el automóvil. Sin embargo, asegura que el conductor detuvo su marcha y trasladó al menor junto con sus abuelos a la clínica de IMSS-PROSPERA para que fuera atendido y valorado, que la madre arribó media hora después, y tras ser revisado por el médico se estableció que se recibió al paciente caminando, despierto, orientado en sus tres esferas, pupilas isocóricas, normoreflecticas, presenta dermoabrasión en región supraciliar izquierda, así como en codo y muñeca izquierda, adecuado estado de hidratación, campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire, no se integra síndrome pleuropulmonar, precordio rítmico, no soplos, abdomen blando depresible, perisitalsis presente, no datos de irritación peritoneal, extremidades simétricas, no se observan deformidades, pulsos presentes, llenado capilar inmediato. Serie radiográfica: Ap de cráneo sin datos de lesión ósea, columna cervical sin listesis o frácturas Ap y lateral de codo izquierdo se observa fractura luxación de radio izquierdo, Dx policontundido, Fx luxación radio izquierdo. Ante esto refiere Alicia Vázquez que se le compró un cabrestillo al niño para que pudiera apoyar el brazo a pesar que el médico estableció que no era necesario, por tanto se entendió que se había dado cumplimiento a la atención, sin embargo a través de una publicación en el periódico se dan cuenta que se interpuso una demanda en contra de su padre por las lesiones y evadir su responsabilidad lo que consideran es una mentira, ya que el padre quien es pastor pretende obtener una ganancia económica, lo que consideran deshonesto al utilizar a su hijo para estos fines, por lo que habrán de presentar ante el Ministerio Público las evidencias antes mencionadas para deslindar las responsabilidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hoy realizarán jornada de oración por el mundo Usuarios denuncian ante Comunicaciones el aumento de pasaje en la ruta a El Banco Continúa demanda contra por supuesta obtrucción a la libre expresión: González En Chapulhuacanito afectados por tromba, solicitan arreglo del drenaje que desemboca en el arroyo Se mantendrá permiso para comerciantes de xantolo