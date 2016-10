Pide delegado que recolección de basura se intensifiquen

Huejutla, Hgo.- El delegado municipal de la zona centro, Francisco Mojica, acudió a la Presidencia municipal para pedir que los responsables de sonar la campana previo al paso del camión recolector de basura para que lo hagan con el tiempo correspondiente y en cada una de las arterias de la zona centro, pues en muchos de los casos solo pasan por algunas calles y los vecinos más alejados no escuchan y como consecuencia no sacan la basura a tiempo.

Señaló que como ciudadanos siempre se han mostrado con la firme intención de apoyar y coadyuvar con la autoridad municipal en las acciones de limpieza de la ciudad y con ello presentar a los turistas del país y de la región la mejor de las imágenes de Huejutla.

Confirmó que durante este día acudió a las oficinas de Ecología en la Presidencia con Agustín García para plantear sobre la necesidad, de que si los vecinos colaboran sacando sus bolsas de basura como se les ha encomendado y a la hora que pasa el carro, también es muy importante que la dirección de Limpias tenga a bien ordenar quien corresponda de que la persona encargada de tocar la campaña previo al paso del camión recolector, para que también entre al callejón del rastro, al callejón de Hilario Menindez, al callejón del Ángel, a la privada Nicandro Castillo.

Francisco Mojica, sugirió a que se organicen debidamente para pasar a recoger la basura, ya que si no se combate la basura, esto podría seguir adelante y en perjuicio de la salud de todos.

Concluyó que los ciudadanos están en la mejor disposición de colaborar para combatir la basura, pero que el personal del área de Limpias quien recibe un recurso por el trabajo que desempeña debe de aplicarse adecuadamente en ello.