Proponen dos reformas, una en materia de protección de adultos mayores y otra por perspectiva de género

Pachuca, Hgo., a 20 de octubre de 2016.- El derecho a la protección a la salud obliga a los Estados a ofrecer sin discriminación de ningún tipo, centros de salud, bienes y servicios disponibles, accesibles, aceptables y de buena calidad, señaló el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alberto Marrroquín Morato en tribuna. En asuntos generales participaron las diputadas Sandra Simey Olvera Bautista, Erika Saab Lara y Araceli Velázquez Ramírez, así como los legisladores Cipriano Charrez Pedraza, Efrén Salazar Pérez, Miguel Ángel de la Fuente López y Santiago Hernández Cerón. Por lo anterior, propuso que la Secretaría de Salud se encuentre facultada para canalizar a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar con las instituciones pertinentes, entendiendo esto último como un paso hacia adelante en la concesión de una atención integral a las personas adultas mayores.

“La presente iniciativa implementa acciones en materia de atención preferencial en servicios de salud; formación, capacitación, sensibilización y actualización permanente e integral del personal; del mismo modo, fomentar la investigación en materia de gerontología, geriatría y tanatología, y a su vez implementar políticas preventivas y de control de las enfermedades de mayor incidencia en este sector poblacional”, señaló.

Por ello, pidió se reforme el primer párrafo, las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, XI y XII; y se adicionan las fracciones V Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del Artículo 21 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO En algunos de nuestros ordenamientos jurídicos se ha considerado la perspectiva de género; sin embargo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado carece de este enfoque, consideró la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Gloria Romero León, al proponer una serie de reformas a la mencionada normativa.

“La omisión de la perspectiva de género en el cuerpo de la ley antes citada, resulta especialmente grave si consideramos que el objetivo de dicho ordenamiento es llevar a cabo el proceso de la Planeación del Desarrollo Estatal. Si desde la planeación del desarrollo estatal no se considera la perspectiva de género, no habrá política pública que pueda preciarse de impulsar el desarrollo igualitario”, condenó.

Por lo anterior, propuso que se reformen los artículos 3, 12 y 19 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo y establecer, entre otros puntos, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ASUNTOS

GENERALES En asuntos generales, participó la diputada de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sandra Simey Olvera Bautista, con el tema “La ciudadanía exige”. Pidió que se exhorte al jefe del Ejecutivo estatal para que establezca un Observatorio Ciudadano que cuente con la coordinación de especialistas que permitan atender y evitar casos como los linchamientos, así como atender necesidades de seguridad que demanda la población. Se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana Justicia.

Al asunto se adhirió la legisladora plurinominal panista, Mariana Bautista de Jesús, quien expresó que es necesario que las autoridades asuman sus responsabilidades para generar una confianza entre la sociedad y no conllevar a eventos funestos como los ocurridos en días pasados en los que la población busca hacer justicia por su propia mano.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Saab Lara, presentó el asunto “63 aniversario del derecho de las mujeres mexicanas a votar”. Pidió que las autoridades deben fortalecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género, además de promover la paridad de género en la integración de los gabinetes. Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.

El representante por el distrito de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, subió el tema “Participación y consulta de los pueblos indígenas en las políticas públicas de desarrollo del estado”. Propuso que se exhorte a la Primera Comisión para el Desarrollo de Integral de los Pueblos Indígenas para que a la brevedad inicie las consultas referidas en los ordenamientos nacionales y estatales ante la posible creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turnó a la comisión antes referida.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Efrén Salazar Pérez, presentó el asunto “Corrupción en México”. Solicitó que se exhorte al gobernador de la entidad realizar un efectivo combate a la corrupción y evitar que este delito lacere las arcas públicas y merme el desarrollo del estado.

El legislador del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel de la Fuente López, propuso el tema “Exhorto al Congreso de la Unión”. Pidió que se exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2017, se aprueben más recursos para ciencia, tecnología e innovación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El representante por el distrito de Huichapan, Santiago Hernández Cerón, subió a tribuna el asunto “Exhorto a la Secretaría de Salud”. Solicitó que se exhorte al Poder Ejecutivo se contemple la seriedad de los servicios de salud y se incrementen los recursos destinados a este rubro a fin de mejorar la atención a corto y largo plazo. Se turnó a las comisiones de Salud y de Hacienda y Presupuesto.

La diputada del Partido Nueva Alianza (PNA), Araceli Velázquez Ramírez, expuso el tema “Sensibilización y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos”. Propuso que se exhorte a las autoridades en el ramo para que se realicen capacitaciones a prestadores de servicios públicos y estos realicen bien su trabajo, a fin de brindar una mejor calidad en la atención a las y los paseantes. Se turnó a la Comisión de Turismo.

Para abonar en el asunto de Velázquez Ramírez, participó el representante plurinominal panista, Jorge Miguel García Vázquez, quien dijo que el turismo es una de las ramas de la economía que tiene mayor auge en México, el cual deja grandes derramas monetarias a la población en general.

Durante las actividades legislativas de la décimo cuarta sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio, estuvieron presentes 36 estudiantes, así como 20 padres y madres de familia de la escuela primaria "Niños Héroes", de Tezontepec de Aldama, invitados por el presidente de la directiva de octubre, Santiago Hernández Cerón.