Observaciones a la cuenta pública ya están siendo solventadas: NMD

Martiniano Dolores, sostuvo que las únicas observaciones que se le hicieron a su administración fueron ya aclaradas, -“En la pasada cita de la Auditoria Superior del Estado, solo se nos observaron del ramo 28, únicamente fueron 2 las cuales estamos solventando y para el día 4 las estaremos presentando, del ramo 33 en cuestión de obras son 7 las que salieron observadas, que no estaban terminadas hasta septiembre, pero en este momento ya están concluidas física y financieramente y en cuestión de documentos se entrega también ese día”. Al mencionarle que las condiciones del municipio sigue siendo cuestionada, por el poco avance que se tuvo, respondió, -“El trabajo que se hizo no es nada mas del presidente municipal sino de todo un equipo que estuvo ahí colaborando y creo que la ciudadanía es el mejor juez de todo esto, porque ellos saben de los trabajos que se hicieron y ahora hay un reconocimiento de la gente, es cierto que no pudimos avanzar tanto, pero hicimos lo que pudimos con lo que teníamos”.