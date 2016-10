65 y Más ayuda a personas adultas

Ma. Gracia González Hernández, Directora del Programa 65 y Más, comentó “debido a que estas personas no tienen edad de estar trabajando, en algunos casos, por la mala calidad de salud en las que se encuentran, y aunado a eso, están solos, ya que sus hijos los abandonan, o simplemente viven solitarios toda la vida, y esta es una manera de apoyarlos, muchos señores y señoras, a pesar de su edad avanzada, siguen trabajando, pero este recurso que se les da, les es de mucha ayuda”. Aseguró, “aunque estas personas trabajen, ya no es el mismo rendimiento que cuando están en una edad menor, incluido a eso, no reciben el mismo pago, y algunas personas son productores pero su mercancía, tienen un mal precio, y ellos realizan doble trabajo, para producirlo y venderlo”.