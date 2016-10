Apreciaciones Como lo dijo el ingeniero José Durán Vera, no hay legalizaciones de autos de procedencia extranjera y en dos años los autos americanos ya no tendrán problemas legales gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) México, USA, Canadá, así que quien ande anunciando que habrá legalizaciones es ficticio. Lo anterior porque en Ixmiquilpan amaneció tapizado de que habrá legalizaciones y una reunión para tal información, lo que es verdaderamente una mentira. Los ciudadanos deben tomar sus precauciones porque no hay trámites para legalizar, lo que si hay es gente vivales que está engañando a la sociedad buscando hacerse de dinero rápido con la intención de hacer creer que las puertas en la aduanas habrán de abrirse legalizando autos, es mentira, la situación tan férrea que han puesto los industriales nacionales automotrices no han dejado ni un milímetro de apretar para evitar se siga afectado su economía, así que no se dejen engañar. Carlos Muñiz estuvo ayer en Alfajayucan en una visita así como de imprevisto, el secretario de agricultura en el gobierno del estado está realizando recorridos improvisados, ayer se desvió de su ruta para atender a este municipio cien por ciento agrario, pues sin duda Alfajayucan tiene miles de hectáreas sembradas de productos del campo y sin duda una de los grandes pendientes en esa zona es la apertura de un canal de la presa el Yathé, los agricultores de ahí necesitan apoyo y tienen que dárselo; conociendo a Carlos Muñiz y sabiendo la gran voluntad que tiene para la gente del campo, Alfajayucan habrá de tener un funcionario aliado con el que alcanzarán metas importantes. Toribio Ramírez realiza destacado acercamiento con el funcionario estatal, una de las grandes necesidades en este municipio es el respaldo al campo, teniendo un alcalde conocedor de estas necesidades, se espera que el impulso que les den al sector agrario y ganadero del lugar pueda fortalecer el crecimiento de la mecanización del campo y por supuesto acrecentar los índices de producción por hectárea, que es uno de los grandes objetivos. Ayer se inició una reunión informativa sobre normativa de los nuevos proyectos productivos y ante la proximidad de apertura de ventanillas, pues la UFIC está generando nuevas condiciones en eventos que pretenden satisfacer las necesidades de la gente que requiere de estos beneficios federales. El tema central es sin duda el recorte presupuestal a el área del campo, ya lo decíamos, es una tema importante. Para estos grupos de organizaciones campesinas les parece un error garrafal del gobierno federal, el que haya recortes para el agro mexicano, se trata de un estira y afloja que se viene de manera importante porque efectivamente, si no hay comida en la mesa es difícil que le dejes de dar el gasto a tu mujer y es lo mismo en el agro mexicano, no se podría hacer un recorte presupuestal, pues lo que se requiere es más y mejor producción agraria para satisfacer necesidades básicas de alimentación en toda la república mexicana. El diputado local por el VI Distrito, con cabecera en Huichapan, Santiago Hernández Cerón, afirmó que los servicios médicos en Hidalgo son de pésima calidad, por lo cual es necesario que exista una mejor atención por parte del ejecutivo estatal mediante el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, pero además, es urgente se contemple con seriedad la problemática del acceso a los servicios de salud para la mayoría de la población. Explicó que los recursos para el sector salud deben mejorar sustancialmente y se tenga que dar respuesta a corto, mediano y largo plazo para disminuir la brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud de calidad para todos los hidalguenses. El exhorto alcanzó al Secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Soto, a fin de que en un plazo no mayor de 60 días, presente un Programa Integral de Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Estado a efecto de reducir el rezago en esta materia. Para el partido azul el coordinador de la bancada Cipriano Chárrez Pedraza, se congratuló con el anuncio del gobierno estatal que propuso crear el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro de la reingeniería administrativa que pretende hacer Omar Fayad. Dijo que en la discusión para crear dicho organismo se debe incluir la opinión de los pueblos indígenas, al señalar que así lo estipulan los artículos 2 de la Carta Magna y el 5 de la Constitución del estado de Hidalgo, además de la Ley de Derechos y Cultura Indígena hidalguense para que de una forma incluyente se tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas descritos en la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado. Importante sin duda la postura de la legisladora Simey Olvera Bautista, subió a tribuna con el tema “La ciudadanía exige”. sobre la importancia de analizar los linchamientos con seriedad y profundidad se trata de un fenómeno que toca varias vertientes. En primer lugar, deja ver la vulnerabilidad del Estado de Derecho en una sociedad que debiera asumirse fortalecida en este sentido. En segundo aspecto, deja ver que la institucionalidad es endeble y requiere una reestructuración, considerando no sólo la ineficacia en su ejercicio, sino las problemáticas que la originan, como falta de capacitación, negligencia, corrupción, falta de elementos en su ejercicio entre otros. … pero que le aporta el Congreso a esto, ¿solo una opinión? Lo dijimos se trata de un asunto interinstitucional en el que todos deben aportar, tanto el Congreso, el estado, los ayuntamientos, federación, tienen que hacer algo, no es sencillos que esto sea una tarea de algunos cuantos, por que si desde la curul solo se envían mensajes y no se toman iniciativas, pues está difícil, criticar es lo más fácil, en esto hay que crear una vertiente de acciones, parece que para los legisladores cobrar es lo más fácil y opinar. Pero ¿Con qué contribuyen?