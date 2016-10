Caso San Juanico a Corte Interamericana: Regidores El Cabildo estudiará el tema para poder turnar la situación a instancias mayores, tras asegurar que el problema sigue en pie. Ixmiquilpan, Hgo.- “Antes de iniciar la asamblea solicito la ayuda de los regidores para verificar el asunto de San Juanico, ojalá la comisión de gobernación me ayude a ver ésta situación que se involucre y vea esto de los Derechos Humanos Nacional”, dijo el edil municipal Pascual Chárrez Pedraza previo al inicio de la segunda sesión extraordinaria, este viernes. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Actuarán oportunamente para evitar paguen personas inocentes, aseguran. Ahí, los regidores consideraron importante conocer a fondo la controversia que se ha venido suscitando para poder accionar y aportar una solución a la situación que los mantiene preocupados, ya que dicen podría costarles la vida a personas inocentes. Por tal razón, los integrantes de la Asamblea Municipal también dijeron que podrían turnar el asunto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno Federal para que intervengan. “El día de ayer se escucha en la radio que en San Juanico no hay ningún problema, ¿Cómo no va haber ningún problema?, sí es candente el problema, no podemos ocultar la verdad”, argumentó Chárrez Pedraza. Mientras tanto el Cabildo solicitará a la Subsecretaría de Gobierno del Valle del Mezquital, cuyo titular es Alejandro Ramírez Furiati, para que ponga en conocimiento a los regidores la situación que ha llegado dicha instancia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Nombran a nuevo enlace Municipal de Prospera UFIC con nueva etapa en la región ¡Tesorero se auto giró cheques bancarios! Vecinos piden vigilancia y recorridos nocturnos Entregan despensas a personas enfermas