Entre el agua toman clases en Xomoco Cada que llueve el agua se filtra por goteras en los salones de clase de la primaria bilingüe Al regresar las lluvias a la región huasteca, los alumnos la escuela primaria bilingüe Quetzalcoatl, vuelven a sufrir la humedad y tener que esquivar las goteras del techo de sus salones debido a que el tiempo ha causado estragos en su estructura y aún esperan que las autoridades de gobierno desistan de la idea de cerrar la escuela y accedan a apoyarlos. En malas condiciones se encuentra el techado de la escuela primaria Quetzalcotatl de Xomoco La escuela de apenas cuatro salones incluyendo la dirección que hace las veces de bodega y biblioteca, cuenta con apenas 65 alumnos, no son muchos, ya que pertenecen solamente a una comunidad, Xomoco, Vega Larga, no porque sea una escuela exclusiva o se haya creado solo para ellos, tiene que ver más con el hecho de que la localidad se parezca más a una isla, separada de la carretera nacional por el río Moctezuma, y conectados por un puente colgante. -Nos dijeron que querían cerrar esta escuela y mandar a los niños a la comunidad más cercana que es cruzando la carretera nacional, pero los papás se opusieron, y advirtieron que si los cambiaban se manifestarían, manifestó el director de la institución Celso Hernández Rubio, quien primeramente se mostró desconfiado de los visitantes y tras identificarnos como periodistas accedió a darnos la entrevista, -no es por nada, pero a como están las cosas la gente está muy desconfiada- explicó. Refiere que aún se encuentran en espera de que se les responda a su solicitud de un muro de contención sobre la ribera del río, debido a que cuando el nivel sube el agua llega hasta el andador y casi entra a la escuela, lo que se convierte en un peligro para los alumnos y la población en general, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Señaló que de momento lo que más les urge es la reparación del techo de uno de los salones, aunque todos se encuentran en malas condiciones al igual que el equipo de multimedia con el que contaban, es el salón de primero y segundo el que más les preocupa ya que existen goteras por donde el agua se filtra al interior del aula. Comentó que ya se ha metido solicitudes para ser incluidos en los programas educativos pero no han sido considerados, afirmando desconocer las razones, aunque en el caso del techado del salón dice confiar en que se le está dando trámite, además que padres de familia, así como autoridades y vecinos han acordado realizar actividades por su cuenta para poder reparar su escuela como un torneo de básquetbol que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre entre otras actividades.