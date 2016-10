Apreciaciones El día de hoy se estará llevando en la comunidad de Amaxac del municipio de Coxcatlan lo que es la consulta indigena, para lo cual se debería de estar presentando el titular del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) Raúl de Jesús González Vega, lo cual es cierto, ya que es el más interesado en andarse proyectando en su propio municipio cuando busca que su esposa sea la próxima candidata a la presidencia municipal por su partido el Revolucionario Institucional, siendo dicha proyección necesaria cuando hasta en las redes sociales esta siendo señalado por su mala administración del 2012 al 2015. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero lo que más llama la atención es la enemistad que ha surgido entre el actual alcalde y el director del instituto, lo cual se deriva no solo por el mal estado en que González Vega dejo la administración, que además de adeudos fueron obras inconclusas, fue el hecho de que el actual presidente se le revelara e hiciera caso omiso a sus recomendaciones, sobre todo en el sistemas integral de la familia, en donde se cambio al personal de confianza de la ex presidenta y se dejo a los que realmente se aplicaron al ritmo de trabajo de la actual En Axtla de Terrazas se refleja muy mal ambiente en los establecimientos con bebidas embriagantes, en donde las menores de edad se introducen a tomar con los clientes a fin de generar un poco de recurso para llevar a sus hogares, lo cual sin embargo no solamente genera un mal para las menores, sino que se encuentra fuera de la ley, al igual que el hecho de que se metan jóvenes uniformados a estos lugares y que al igual sean utilizados por los propietarios para atraer más clientela, pero lo mas preocupante es que las autoridades como la dirección de seguridad pública municipal, la dirección de alcoholes y el mismo presidente no tomen cartas en el asunto antes de que esto genere mayores vicios o problemas en la sociedad. En el mismo municipio, este viernes se llevó a cabo una reunión muy importante, en la cual estuvieron presentes autoridades estatales y regionales de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaria de Educacion Pública, cleros religiosos, entre otros, que dialogaron sobre el hecho de que los menores de edad no deben de ser presionados a participar en las actividades propias del xantolo o celebración del día de muertos, lo cual viola los derechos de elección de cada menor a las creencias que quiera procesar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones