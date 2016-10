Apreciaciones Ayer se pudo observar ya algunos acercamientos de figuras panistas para conocer la convocatoria emitida para la renovación del comité directivo municipal, siendo el caso de la regidora Diana Torres y de la ex directora del DIF Esperanza Terrones Pozos, actual colaboradora dentro del departamento de contraloría municipal. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El interés de ambas panistas en la convocatoria genera suspicacia ya que aunque se ha dicho que los integrantes de la delegación municipal no podrían participar en la contienda por acuerdo interno, éste no se encuentra establecido en la convocatoria por lo tanto no están impedidos legalmente para participar, lo que le abre las puertas a la regidora. Sin embargo la línea parece encaminarse más hacia otra figura que también ha comenzado moverse muy por debajo del agua, e incluso se sabe que ha convocado a reuniones con algunos militantes para dar a conocer su propuesta, generando incomodidad en los demás aspirantes que se sienten en desventaja, y se trata ni más ni menos que del contralor municipal Simitrio Rivera. Integrante del proyecto de Toño Costa junto con los regidores Jesús Castro, Diana Torres, Marisa Delgado y Javier Huizar, Simitrio no es visto con malos ojos del todo, ya que se le observa como una figura seria y de trabajo, que entiende de los estatutos y capaz de generar los acuerdos al interior para sumar a las corrientes. Pero una de las desventajas que se le observan es precisamente el cargo que ostenta aunque éste no es necesariamente un impedimento para contender, además que ha sido señalado por el propio ex candidato de haber traicionado al proyecto original y los acuerdos que se habían establecido de ser una oposición férrea e inquisitiva de la administración municipal, ya que se le ha observado más como un aliado del grupo en el poder que como opositor. Por su parte los demás aspirantes mantienen sus intenciones, pero reconocen que existen limitantes sobre todo lo que tiene que ver con lo económico, al tener que sostener la operatividad de una oficina y los apoyos a la ciudadanía, sin el respaldo de los regidores que se han desmarcado y operan por cuenta propia. De entrada quien quede al frente del partido tendrá una tarea nada fácil ya que se habrá de enfrentar las actividades navideñas en donde se busca el apoyo para las posadas, y luego el refrendo de militantes que ha sido más perjudicial que benéfico para el padrón, enseguida la afiliación y posteriormente el trabajo electoral. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones