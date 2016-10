Apreciaciones Las cosas en materia de seguridad se calmaron por lo menos este viernes cuando estuvo en la ciudad el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López luego de que, en esta semana se vivieron diversos hechos delictivos que derivaron en el deceso de personas, y que por cierto ya llegan a 26 muertos por arma de fuego en lo que va de este año y precisamente este mes es donde más se han disparado esos incidentes. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Carreras López no quiso hablar una vez más de ese sensible tema sino que, pidió a los medios de comunicación entrevistaran al Subprocurador de Justicia en la Huasteca Norte Francisco Pablo Alvarado Silva quien, entre otras cosas reveló que analizan en el seno del Consejo de Seguridad Pública, pedir regrese a esta parte del estado la presencia de elementos de la Secretaría de Marina para que les ayuden en las labores de vigilancia, como lo hicieran en los tiempos más álgidos que se tuvieron en la ciudad hace unos años. En ese mismo tema, Ángel Gámez Segovi,a Director General de la Policía Estatal ayer mismo confirmó que dicha corporación cuenta con solamente cuatro patrullas para dar vigilancia en toda la ciudad, cifra que causa risa pero además, el subprocurador Alvarado Silva en anteriores ocasiones había informado que también contaba con un aproximado de 30 policías ministeriales para investigar los hechos delictivos y dar con los responsables, cantidad que resulta insuficiente. Como en cada gira que hace el gobernador, siempre surgen peticiones y la de este viernes no fue la excepción ya que en el ejido Tanculpaya, vecinos de la colonia 2 de Enero se le acercaron al mandatario pidiéndole de su apoyo para regularizar ese sector que por años ha estado en esas condiciones sin poder contar con los servicios básicos. Además en la colonia Santa Rosa, madres de familia acudieron con pancartas pidiéndole la construcción de un aula y parece ser que Carreras López se comprometió a que sí la hará. Entrevistada este viernes al culminar la misa de acción de gracias por el 30 aniversario de creación del Sindicato del Municipio, su líder Narcia Pessina informó que en la revisión del Contrato Colectivo de este año no pudo conseguir se le aprobara el aumento que como gremio pidieron. Ello resulta inusual ya que en anteriores revisiones del Contrato cuando en su momento ocupó ese cargo Sergio Pérez Garza, siempre se informaba que lograban incrementos porcentuales aunque mínimos, pero los conseguían. Pero cabe recordar que es la primera ocasión en la que Pessina Gallegos le toca estar al frente de las negociaciones y parece ser que la novatada le costó caro y aunque dice que pudo conseguir que otras prestaciones se incrementaran en los montos es cuestión de tiempo para que surgen las inconformidades de sus representados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones